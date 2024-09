Senador Marcos do Val está 'morando' no plenário do Senado: 'não tenho outro lugar'

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) 'se mudou' para o plenário do Senado Federal. Ele alega dificuldades financeiras pelas decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Imagens publicadas pelo deputado federal Capitão Alden (PL-BA) na manhã desta quarta-feira (4/9) mostra o parlamentar com uma mala no meio das bancadas do plenário.

O político afirmou que passaria a morar nos espaços do congresso após o ministro Alexandre de Moraes decidir desbloquear 30% do salário de Marcos do Val após pedido da defesa - equivalente a R$ 13,2 mil da remuneração bruta de R$ 44 mil.

“Estou vindo aqui com minhas roupas e vou ter que morar no Senado. Não no meu gabinete, porque lá é um local de trabalho; eu vou achar algum corredor e vou morar aqui, vou deitar e vou dormir até quando perceber que isso foi um pesadelo, que isso não era real. [...] Ficarei aqui no Congresso, porque eu não tenho outro lugar para ficar”, afirmou.

Marcos do Val é investigado no inquérito sobre os atos de 8 de janeiro, que terminaram na destruição das sedes dos Três Poderes, em Brasília, e por ataques a integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e investigadores da Polícia Federal (PF).

Em 13 de agosto, o senador anunciou que houve uma determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes de bloqueio de até R$ 50 milhões em suas contas. A decisão foi uma medida cautelar para que decisões judiciais fossem cumpridas, assim como o pagamento de multas pelo descumprimento de ordens da Suprema Corte.

