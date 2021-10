Saiba quem é Paulo Marinho, citado por Bolsonaro na Jovem Pan

Nesta quarta-feira, 27, o presidente Jair Bolsonaro abandonou a entrevista que concedia a André Marinho e Adrilles Jorge, do programa “Pânico”, da rádio Jovem Pan. O presidente não gostou de ser questionado sobre rachadinha e acusou André Marinho de ter interesse no afastamento de Flávio Bolsonaro. "Não vou aceitar provocação tua. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro”, disse o presidente. As informações foram divulgadas pelo UOL.

André Marinho é filho do empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro (Patriota) e um dos principais aliados de Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018. Se Flávio for afastado, Paulo deve assumir a vaga.

Paulo Marinho disse, em reportagem da Folha de S.Paulo, que o filho do presidente revelou a ele, durante uma confraternização, em 2018, ter recebido informações privilegiadas da Polícia Federal (PF) sobre Fabrício Queiroz, um dos mais importantes assessores do então deputado estadual no Rio.

Segundo a reportagem, Flávio foi avisado de que Queiroz era alvo de uma investigação. O senador Flávio Bolsonaro negou, na ocasião, que tenha sido informado pela Polícia Federal sobre seu ex-assessor e diz que Marinho quer a vaga dele no Congresso Nacional.

André Marinho é o mesmo que fez imitações do presidente e de outros políticos durante um jantar com Michel Temer (MDB), logo após a carta, escrita por Temer, em que o presidente se desculpava pelas declarações feitas no 7 de Setembro, quando disse que não acataria determinações judiciais do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Íntegra da discussão

André Marinho - Presidente Bolsonaro, André Marinho aqui, uma honra revê-lo, você que muito além de nosso presidente da República é um verdadeiro mito, mas realmente está todo mundo muito preocupado com o retorno do PT ao poder. PT que vendeu o Governo para o Centrão, que comprou base parlamentar com emenda e tinha milícia digital para atacar opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver voltar à tona aqui. Mas eu tenho uma denúncia de uma prática que vem ocorrendo no Rio de Janeiro onde nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT que estão roubando a torto e direito o salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. O PT inclusive é campeão deste ranking de peculato. Então presidente, eu te pergunto: rachador tem que ir para a cadeia ou não?"

Bolsonaro - Marinho, você sabe que sou presidente da República e respondo sobre meus atos. Então, não vou aceitar provocação tua. Você recolha-se ao seu jornalismo. Não vou aceitar.

André Marinho - Assim o PT vai voltar, é só no PT.

Bolsonaro - O seu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro; o teu pai quer a cadeira do Flavio Bolsonaro.

André Marinho - O PT, presidente, ninguém falou de Flávio Bolsonaro.

Bolsonaro - Não tem mais conversa contigo.

André Marinho - Não tem? Então é isso... É tigrão com humorista e tchutchuca com STF, né, presidente? Impressionante. Tchutchuca com STF.