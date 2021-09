Humorista que imitou Bolsonaro para Temer é atacado e chamado de "bobo da corte" na web

O humorista André Marinho, comentarista do programa Pânico, da rádio Joven Pan, que aparece em um vídeo ao lado do ex-presidente Michel Temer (MDB) imitando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), durante um jantar em Brasília, provocou a ira dos apoiadores do presidente na web. As informações são do portal Terra.

Marinho foi atacado nas redes sociais e rebateu os haters. "Alguns bobos da rede estão me chamando de bobo da corte, só porque imitei o seu mito no jantar de ontem. Agradeço a audiência e aproveito para deixar um recado. Com a política do jeito que está, só podemos rir ou chorar. Eu optei por rir. Venham comigo antes que acabem os lenços”, disse o humorista.

A gravação foi divulgada no último dia 09 e mostra uma reunião que aconteceu após Michel Temer ter ido até Brasília, ajudar Bolsonaro a redigir uma carta institucional para diminuir a tensão entre os Três Poderes, após as declarações nos atos de 7 de Setembro.

Em um dos momentos da "imitação", André cita a carta e ironiza o conteúdo com a voz de Bolsonaro. "No tocante ao presidente, eu tenho que agradecer você demais porque tu salvou o careca de levar minha hemorroida", diz referindo-se ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O magistrado é alvo constante de ataques de Bolsonaro por conta de inquéritos abertos que atingem a família e aliados do mandatário.

André Marinho é filho de Paulo Marinho, empresário que apoiou e ajudou na campanha de Jair Bolsonaro em 2018. Porém, ele rompeu com os Bolsonaro após denunciar que um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, teria recebido informações privilegiadas em uma operação da Polícia Federal.