Sabino canta ‘voando pro Pará’ em evento sobre turismo na Alemanha

Em vídeo compartilhado na página oficial do Ministério do Turismo no Instagram, na quarta-feira (6), o ministro Celso Sabino aparece cantando a música “Voando pro Pará”, grande sucesso da cantora Joelma, durante a ITB Berlim, na Alemanha. No estande brasileiro, foi apresentado um cookshow com comidas típicas da Região Norte, como o tacacá.

“Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa”, cantou Sabino. Considerado um dos maiores eventos do setor, o ITB Berlim é uma oportunidade de atrair empreendedores e investidores da Europa para o Brasil e para o Pará. O estande brasileiro destaca natureza, sol e praia, cultura, luxo, indígenas e o grupo LGBTQIA+.

No vídeo, o ministro também falou sobre os prêmios que o país recebeu: “Destino do Ano” e “Ministro do Turismo de 2023 da América do Sul”. Ele afirmou que é “honroso reconhecimento se deve a todo trabalho empreendido desde o início da atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva [PT]“.