Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Rubem Medina, ex-deputado federal e empresário, morre aos 83 anos

Estadão Conteúdo

Rubem Medina, ex-deputado federal e empresário do entretenimento, morreu na manhã desta quinta-feira 14, aos 83 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada em uma nota conjunta divulgada pelo Grupo Dreamers, pela Rock World e pela família Medina.

Figura conhecida tanto no cenário político quanto no empresarial, Rubem construiu uma trajetória ligada ao entretenimento e à defesa de projetos voltados ao desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Irmão do empresário Roberto Medina, criador do Rock in Rio, ele seguia atuando profissionalmente no Grupo Dreamers até os últimos anos de vida.

O velório e o sepultamento serão reservados apenas para familiares.

Legado na política brasileira

Formado em economia, Rubem Medina dedicou grande parte da vida à política nacional. Sua carreira começou oficialmente em 1966, quando foi eleito deputado federal pelo MDB, ainda representando o antigo estado da Guanabara.

Ao longo das décadas seguintes, exerceu nove mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, tornando-se um dos parlamentares mais experientes da história política do Rio de Janeiro.

Durante sua atuação no Congresso, participou de discussões importantes ligadas a economia e redemocratização do País. Entre os trabalhos mais conhecidos estão a presidência da CPI da "Desnacionalização da Economia Brasileira", entre 1977 e 1978, e sua participação na CPI sobre "Especulação Imobiliária".

Na Assembleia Nacional Constituinte, Rubem concentrou sua atuação nos debates de ordem econômica.

Projetos ligados à educação e ao trabalho

Ao longo da carreira política, Rubem Medina também foi autor de projetos importantes relacionados à educação e ao mercado de trabalho.

Entre eles, destacam-se propostas para criação do estágio remunerado para estudantes e iniciativas voltadas ao menor aprendiz. O político também apresentou projetos de reforma tributária e propostas de incentivo ao microempreendedor brasileiro.

Durante o período de abertura política, apoiou iniciativas ligadas à redemocratização do país e participou da fundação do antigo Partido da Frente Liberal, em 1984.

Início na televisão e ligação com o entretenimento Antes da política, Rubem Medina já tinha ligação direta com o universo da comunicação. Filho do empresário Abraham Medina, um dos nomes mais influentes do rádio e da televisão brasileira nas décadas de 1950 e 1960, ele iniciou sua trajetória profissional na antiga TV Rio.

Na emissora criada pelo pai, participou do programa Noite de Gala, um dos maiores sucessos da televisão da época. A atração chegou a reunir nomes históricos como Flávio Cavalcanti e Sérgio Porto.

Anos depois, Rubem voltou suas atenções ao mercado de publicidade e entretenimento ao lado do irmão Roberto Medina. Desde 1985, ocupava a vice-presidência da Artplan, agência responsável por grandes projetos ligados à promoção cultural do Rio de Janeiro.

Relação próxima com Roberto Medina

Na nota divulgada após a morte, Roberto Medina falou sobre a relação pessoal e profissional construída ao lado do irmão ao longo da vida.

"Rubem foi um grande homem, uma referência para mim. Nosso amor pelo Rio de Janeiro nos unia, éramos mais do que irmãos, grandes amigos, companheiros de vida", declarou.

O empresário também destacou que os dois compartilharam desafios empresariais e pessoais durante décadas.

"Sua partida deixa um vazio, mas seu legado se perpetuará como exemplo de homem, pai, empresário e político", afirmou.

Rubem Medina deixa quatro filhos e dois irmãos. Segundo comunicado oficial, a despedida acontecerá de forma reservada apenas para familiares e pessoas próximas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rubem Medina

morte
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

FILME DE BOLSONARO

Brasileiros 'invadem' redes de ator que interpreta Bolsonaro após áudios de Flávio

Até o momento, Jim Caviezel não se pronunciou sobre o caso

14.05.26 13h03

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

Dino libera julgamento sobre fim da aposentadoria compulsória para 1ª Turma do STF

Os recursos pedem que a decisão tenha efeitos somente no caso concreto, que atinge um magistrado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)

14.05.26 12h47

Rubem Medina, ex-deputado federal e empresário, morre aos 83 anos

14.05.26 12h41

BOLSONARISMO

Flávio diz que Bolsonaro falou para ele ficar firme e descartou Michelle como opção

Nesta quarta-feira, 13, reportagem no site Intercept Brasil mostrou que o senador trocou mensagens com o banqueiro pedindo dinheiro para ajudar bancar a produção do filme que retrata a vida de Jair Bolsonaro

14.05.26 11h11

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

POLÊMICA

Prefeitura cria manual e alerta: 'se não se sente confortável, talvez esteja no local errado'

Entre as diretrizes previstas no manual está a obrigatoriedade de alinhamento prévio antes de entrevistas e que entrevistas espontâneas sejam desencorajadas, principalmente em cenários classificados como críticos

07.05.26 13h06

LUTO

Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Paulo Queiroz teve trajetória marcada pela atuação religiosa e política na capital paraense

06.05.26 23h08

FIQUE ATENTO!

Eleições 2026: veja os próximos prazos e datas importantes do calendário eleitoral

Cronograma inclui testes de segurança das urnas, convenções partidárias, início da propaganda eleitoral e restrições a candidatos e eleitores

08.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda