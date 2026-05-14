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Política

Brasileiros 'invadem' redes de ator que interpreta Bolsonaro após áudios de Flávio

Até o momento, Jim Caviezel não se pronunciou sobre o caso

Estadão Conteúdo

Brasileiros "invadiram" as redes sociais do ator Jim Caviezel, que interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no filme "Dark House", com críticas após áudios revelarem que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato nas eleições presidenciais deste ano, trocou mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro pedindo dinheiro para ajudar bancar a produção.

"Esse é o filme gravado com dinheiro do Banco Master? Pergunta aí pro Flávio de onde veio a grana", "Quem pagou esse filme foram os aposentados do Brasil" e "Dinheiro do filme vindo por esquema de corrupção" foram alguns dos comentários em postagens do ator.

Até o momento, Jim Caviezel não se pronunciou sobre o caso. O espaço permanece aberto para publicação.

Os comentários tomaram as publicações do ator horas após aos áudios que revelaram ligações entre Flávio e Vorcaro serem divulgados. Mensagens por escrito e áudio dos contatos de Flávio com o dono do Banco Master foram reveladas na quarta-feira, 13, pelo site Intercept Brasil.

Segundo o site, teria havido uma negociação para que Vorcaro ajudasse com uma contribuição equivalente a US$ 24 milhões e que já teriam sido feitos pagamentos até 2025 no valor de US$ 10 milhões. O Estadão confirmou que esses valores estão referidos nos documentos contidos na investigação do caso Master.

Os comentários, em inglês e português, foram feitos nas publicações mais recentes do ator no Instagram. Em uma delas, um usuário diz que o ator "está sendo pago com dinheiro de aposentados do Brasil", em referência ao escândalo envolvendo o Banco Master e fundos de pensão.

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Palavras-chave

VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA/INTERCEPT/FILME/JIM CAVIEZEL
Política
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