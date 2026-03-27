Rodrigo Bacellar é preso novamente, por ordem do STF, no Rio de Janeiro

O ex-deputado Rodrigo Bacellar (União), ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), foi preso preventivamente nesta sexta-feira (27), por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi detido na casa onde cumpria prisão domiciliar em Teresópolis, na região serrana do Rio, e foi levado para a Superintendência da Polícia Federal (PF).

A prisão de Bacellar é um desdobramento da Operação Unha e Carne. A Procuradoria-Geral da República (PGR) o denunciou por obstrução de uma investigação da Polícia Federal (PF) sobre o Comando Vermelho.

Cassação do mandato confirmada pelo TSE

Na quarta-feira (25), a ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou a imediata cassação do mandato de Rodrigo Bacellar (União-RJ), então presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Em sessão extraordinária, a ministra reforçou a perda do mandato e a necessidade de retotalização dos votos da eleição de 2022.

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Bacellar foi condenado na terça-feira, 24, junto com o ex-governador Cláudio Castro (PL) e o ex-vice-governador Thiago Pampolha. A condenação se deu por abuso de poder político e econômico, condutas vedadas e captação ilícita de recursos nas Eleições Gerais de 2022.