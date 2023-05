Relator do PL das Fake News, Orlando Silva critica campanha das big techs: 'jogo sujo'

O deputado Orlando Silva (PCdoB), relator do PL das Fake News na Câmara dos Deputados, criticou as big techs nas redes sociais, nesta segunda-feira (1º), após o Google iniciar uma campanha contra o projeto, que estabelece punições para a divulgação de conteúdos falsos e para plataformas digitais que negligenciarem o combate à desinformação.

Citando entrevista concedida à @GloboNews, Orlando chamou a ação do buscador de "campanha sórdida do Google e seus ajudantes para impedir a votação do PL 2630", é continou: "É jogo sujo de quem quer dinheiro à custa até da morte de crianças. Os canalhas terão que pagar! PL 2630 PELAS CRIANÇAS!".

Em sua página principal, o Google está divulgando artigos acusando o PL de “piorar a Internet“ e “aumentar confusão sobre o que é verdade”.

Ao anunciar uma nova entrevista, desta vez para o jornal da CBN, Orlando Silva afirmou que vai "desmascarar o jogo sujo das bigtechs que censuram quem é favorável à proposta. Essa canalhice PROVOU A NECESSIDADE DA REGULAÇÃO! Não dá mais pra esperar! PL 2630 SIM!"