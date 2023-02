Rei Charles III recebe Helder Barbalho em recepção no Palácio de Buckingham em Londres

O Rei Charles III recebeu, nesta sexta-feira (17), o governador Helder Barbalho, durante uma recepção em apoio à ação global sobre biodiversidade realizada no palácio de Buckingham, em Londres. Helder levou a bandeira do Pará para o encontro.

O convite para o evento foi divulgado pelo governador, em suas redes sociais, no início desta semana. "A Amazônia é a região com a maior biodiversidade do planeta, e por isso, é central nesta discussão", escreveu Helder Barbalho, na ocasião.

(Divulgação / Agência Pará)

Antes do encontro com rei Charles, na manhã desta sexta, ele anunciou uma reunião com a ministra do Meio Ambiente do Reino Unido, Thérèse Coffey. "Estaremos discutindo e debatendo biodiversidade, soluções ambientais, soluções para a floresta viva, e apresentando as ações de biodiversidade, de inovação, ciência, tecnologia, bioeconomia, soluções sustentáveis e sociais, para o nosso estado, para a nossa região", declarou o governador.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações