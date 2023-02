Helder embarca para Londres para agenda com rei Charles III e Hana assume comando do governo

A vice-governadora Hana Ghassan Tuma estará à frente do comando do governo do Estado até a próxima sexta-feira (17), por causa da viagem do governador Helder Barbalho à Londres, na Inglaterra, onde participará de agenda com o rei Charles III. Ele foi convidado para uma recepção no palácio de Buckingham, em apoio à ação global sobre biodiversidade.

Em suas redes sociais, Helder anunciou que estava embarcando na noite desta terça-feira (14). O termo de transmissão da chefia do Poder Executivo à Hana foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado desta terça.

Comitiva

Também embarcaram para Londes o coordenador de Relações Internacionais do Estado, Everton Vieira Vargas, e a Secretaria de Estado de Comunicação, Vela Lúcia Alves de Oliveira. Os decretos autorizando a viagem dos dois foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (15). Conforme o documento, Everton ficará ausente de 13 a 19 de fevereiro, enquanto a viagem de Vera será de 14 a 18 de fevereiro.