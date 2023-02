Helder anuncia aumento de quase 15% nos salários dos professores e criação do PCCR

O governador Helder Barbalho assinou, na manhã desta segunda-feira (13), dois termos de compromisso com decisões envolvendo a educação pública paraense. Um deles prevê aumento de quase 15% sobre os salários de professores do magistério.

O segundo termo de compromisso trata da criação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneracão (PCCR) para administrativos da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Comunicação do Estado, os projetos serão encaminhados à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) para aprovação.

Ao falar sobre os investimentos na área de educação, durante o evento de abertura do ano letivo 2023 da rede pública de ensino do Pará, Helder Barbalho afirmou que o projeto que será enviado à Alepa estabelece aumento de 14,95% nos salários dos professores. “Isso permitirá inclusive que o estado do Pará continue sendo o segundo maior salário de professores do Brasil, numa demonstração clara da decisão do Governo do Estado de valorização dos nossos profissionais”, declarou.

Ele anunciou ainda ação para que os alunos possam ter acesso ao material pedagógico adequado a sua realidade e aumento nos recursos voltados ao transporte escolar repassados aos municípios. “Estão incrementando mais 50% para garantir que os alunos cheguem até a escola, reduzindo a evasão”.

De acordo com o governador, o Estado também está priorizando a alimentação, com o aumento no repasse para merenda escolar. “Muitos alunos têm na merenda escolar a única refeição com qualidade calórica para seu sustento. Por isso, estão saindo para R$0,36 de repasse por aluno para R$ 1,50. Somado ao repasse federal, chega a R$ 1,86", afirmou Helder. "Valorizando os produtos locais, a agricultura familiar, o açaí, o pescado, para que com a alimentação possamos ter alunos bem nutridos e motivados", completou o governador.