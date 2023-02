Governador Helder Barbalho é convidado pelo Rei Charles III para recepção no palácio de Buckingham

O governador do Pará, Helder Barbalho, informou em suas redes sociais que foi convidado pelo Rei Charles III para uma recepção no palácio de Buckingham, em apoio à ação global sobre biodiversidade. O evento será na proxima sexta-feira (17).

"A Amazônia é a região com a maior biodiversidade do planeta, e por isso, é central nesta discussão", escreveu Helder, ao compartilhar o convite com seus seguidores, na manhã desta segunda-feira (13).

O Grupo Liberal pediu mais informações sobre sobre o convite e a viagem ao Governo do Pará e aguarda um retorno.