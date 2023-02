Helder anuncia que se encontra com realeza britânica e que também vai ao Parlamento

O governador do Pará, Helder Barbalho, desembarcou nesta quarta-feira (15) na Inglaterra e de lá enviou um vídeo falando sobre a “intensa agenda” que vai ter no Reino Unido, onde participará de evento com o rei Charles III. Ele foi convidado para uma recepção no Palácio de Buckingham.

Helder destacou que nas próximas 48 horas terá uma agenda intensa e vai debater temas importantes, como Amazônia, na sede da realeza britânica. Helder Barbalho é um dos convidados do Rei Charles III para a recepção que a Família Real britânica fará na próxima sexta-feira (17), em Suporte à Ação Global sobre Biodiversidade.

A vice-governadora Hana Ghassan Tuma assumiu o comando do governo do Estado até a próxima sexta-feira (17), por causa da viagem do governador Helder Barbalho.

Embarcaram com Helder o coordenador de Relações Internacionais do Pará, Everton Vieira Vargas, e a Secretaria de Estado de Comunicação, Vela Lúcia Alves de Oliveira.

Na mensagem enviada de Londres, Helder afirma que vai dialogar “sobre biodiversidade, Amazônia, sobre as oportunidades do nosso Estado, sobre o compromisso do modelo de desenvolvimento social e sustentável no Pará”. Helder disse também que vai ao Parlamento britânico, onde vai tratar sobre a candidatura de Belém para sediar a COP 30, em 2025.