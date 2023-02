Convite de rei Charles para Helder gera brincadeiras na web: 'leva açaí e farinha'

Muitos seguidores do governador Helder Barbalho reagiram com bom humor à informação de que ele havia sido convidado pelo Rei Charles III, da Inglaterra, para participar de uma recepção no palácio de Buckingham, em apoio à ação global sobre biodiversidade. O convite foi publicado na manhã desta segunda-feira (13) e, nos comentários, além dos parabéns ao gestor e da importância do debate sobre o tema, algumas pessoas pediram que ele não esquecesse de levar o isopor com algumas comidas do Pará.

VEJA MAIS

“Chiqueeee!! Leva farinha de Bragança haha”, declarou uma seguidora, no Instagram.

“Leva um açaí para Rei, com uma farinha da baguda”, brincou outro seguidor, na mesma rede social.

“Leva um isopor com açaí e farinha pra fazer um agrado logo de início”, respondeu uma seguidora, no Twitter.

A recepção no palácio de Buckingham será na proxima sexta-feira (17). "A Amazônia é a região com a maior biodiversidade do planeta, e por isso, é central nesta discussão", afirmou Helder.