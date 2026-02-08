Capa Jornal Amazônia
Quem vai compor chapa é Tarcísio, diz Kassab ao ser questionado sobre ser vice em SP

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que aceitará integrar a chapa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à reeleição em 2026, caso seja convidado. "Estou pronto para atender qualquer convite ou convocação", afirmou em entrevista ao Canal Livre, da Band. Ele evitou responder diretamente se será vice e disse que a definição cabe ao governador: "Quem vai compor a chapa é o governador Tarcísio, a sua decisão será respeitada por nós".

Kassab, que é secretário de Governo e Relações Institucionais de Tarcísio, também disse que "gosta de disputar eleição". "Eu não sei se disputarei outras, mas se tiver oportunidade, eu disputo como candidato", afirmou.

Na entrevista, o presidente do PSD também disse que espera que o partido eleja entre 85 e 90 deputados federais em 2026, além de seis a nove senadores. Diante da expectativa positiva, Kassab disse que não precisa vincular ao Congresso a escolha do candidato do PSD à Presidência. "Nós vamos estar muito bem posicionados", afirmou.

Palavras-chave

eleições SP

Kassab

vice

Tarcísio
Política
