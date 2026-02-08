Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Kassab: Lula disse que estará com Eduardo Paes, ele não pode falar não

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, negou que o prefeito do Rio de Janeiro (PSD-RJ), Eduardo Paes, tenha indicado que apoiará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026. "O Lula é quem disse que está com ele. E ele não pode falar não", afirmou em entrevista ao Canal Livre, da Band.

Kassab também disse que três candidatos à Presidência querem estar no palanque de Paes nas eleições, mas que o PSD tem vantagem. "O Lula estará no palanque do Eduardo Paes, o (governador) Cláudio Castro (PL-RJ) e o nosso candidato também estará no palanque dele. Então o Eduardo Paes vai ter três candidatos que querem estar com ele, mas acho que o nosso vai levar vantagem, porque é do mesmo partido, mesmo padrão e vai ter uma grande votação", observou.

Castro é apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também é pré-candidato à Presidência.

Para Lula, é estratégico garantir um palanque no Rio de Janeiro, segundo maior colégio eleitoral do País. O PSD se movimenta para lançar uma candidatura própria à Presidência, mas mantém cargos no governo federal.

Palavras-chave

eleições 2026

Kassab

Lula

Eduardo Paes

apoio
