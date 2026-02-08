Kassab: 'Nós não abrimos mão do voto distrital'

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que o partido "não abre mão" da proposta de alterar o sistema eleitoral de proporcional para distrital e disse que o tema "andou muito" nos últimos anos. "Muito possivelmente, nos próximos dois meses, o presidente (da Câmara) Hugo Motta (Republicanos-PB) vai estar compondo a comissão que vai encaminhar esse projeto. E não acho que é difícil votar ou aprovar neste ano, porque não afeta essa eleição, vai ter vigência para 2030", avaliou em entrevista ao Canal Livre, da Band.

No sistema atual, deputados e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que considera o desempenho dos partidos e coligações. Já no sistema distrital, os eleitores votam em candidatos que concorrem dentro de um distrito específico, e o mais votado em cada região garante a vaga.

"Nós não abrimos mão do voto distrital, é um dos grandes problemas do Brasil. A falta de legitimidade dos nossos parlamentares, as pessoas nem lembram quem votou, o eleito por uma região não volta nunca mais, o voto distrital traz qualidade na fiscalização do eleito", afirmou.

Outra política defendida por Kassab na entrevista foi "elevar o sarrafo na nomeação de indicados das agências reguladoras". Na sua avaliação, as agências são "reféns da política, dos partidos, dos parlamentares, o que é catastrófico para a qualidade das nossas concessões".

Ele ainda fez críticas ao método de distribuição e execução das emendas parlamentares. "É uma excrescência, não tem nenhum sentido você ter R$ 70 bilhões disponibilizados para emendas parlamentares. Com esse recurso você faz, aqui na cidade de São Paulo, duas linhas de metrô por ano. Se fosse para ter ou se é para continuar, que sejam com transparência e que sejam vinculadas a programas do governo federal", destacou.