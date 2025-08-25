Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Quem sabe teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio?', diz presidente do Republicanos

Estadão Conteúdo

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, sugeriu nesta segunda-feira, 25, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode concorrer à presidência nas eleições 2026, "se a conjuntura dos acontecimentos permitir". A declaração ocorreu durante a comemoração dos 20 anos da legenda, em evento realizado em Brasília com a presença do governador de São Paulo.

Marcos Pereira citou a eventual candidatura após dizer que a legenda vai "seguir crescendo" e que o Republicanos será "um dos poucos partidos que vão restar depois das eleições". "Nós, os prudentes, continuaremos defendendo o entendimento político entre pessoas que pensam diferente. Devemos ser guardiões da ordem e da justiça", disse.

O deputado apontou que a legenda precisaria do trabalho dos filiados presentes no evento. "Vamos ampliar bancadas, reeleger e eleger governadores e quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio?", indicou.

No mesmo dia em que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, declarou que quer levar Tarcísio de Freitas para seu partido, o governador de São Paulo declarou que fez um "casamento político" com o Republicanos, legenda a qual está filiado desde as eleições de 2022.

"Me lembro de um dia especial, que foi o dia do meu casamento político com o Republicanos. E me casei na política com o Republicanos junto com a senadora Damares", disse o governador durante evento de celebração dos 20 anos do Republicanos.

No evento, Tarcísio entregou uma homenagem à deputada Rosângela Gomes (RJ).

"O nosso partido é conservador, é um partido que preza pela vida, que preza pela família. E a mulher tem essa característica, cuidar da vida, cuidar da família, cuidar do seu lar, são as nossas leoas que vão cuidar também da sua cidade, do seu estado e do nosso País", disse o governador.

Nesta segunda-feira, Valdemar Costa Neto afirmou que o governador de São Paulo deve se filiar ao PL caso concorra à Presidência da República no próximo ano.

"O Tarcísio já declarou na semana passada, em jantar com governadores, que se for candidato a presidente no ano que vem, que ele assina com o PL. Ele já havia falado isso para mim. Mas hoje ele é candidato a governador e está em outro partido", disse Valdemar nesta segunda-feira, 25, em entrevista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

REPUBLICANOS/20 ANOS/FESTA/MARCOS PEREIRA/TARCÍSIO/ELEIÇÕES 2026
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Transição energética

Helder Barbalho recebe carta das Mulheres da Energia e defende protagonismo brasileiro na COP30

Documento elaborado por especialistas e parlamentares tem compromissos voltados à transição energética justa e ao enfrentamento da crise climática

25.08.25 22h35

'Quem sabe teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio?', diz presidente do Republicanos

25.08.25 22h14

TCU reafirma que militar expulso não deve ter direito a pensão

25.08.25 22h03

Política

Helder garante participação plena das delegações na COP 30 e destaca legado

Governador afirma que Belém já sente impactos positivos da conferência da ONU e defende protagonismo climático do Brasil

25.08.25 21h44

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

RIBEIRINHOS

Minha Casa Minha Vida vai construir 45 casas na Ilha do Combu, em Belém

Projeto pioneiro no Brasil terá investimento de R$ 3,3 milhões e deve entregar unidades antes da COP 30

21.08.25 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda