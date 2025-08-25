Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Valdemar diz que 'se Tarcísio for candidato a presidente, irá para o PL'

Estadão Conteúdo

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve se filiar ao PL caso concorra à Presidência da República no próximo ano.

"O Tarcísio já declarou na semana passada, em jantar com governadores, que se for candidato a presidente no ano que vem, que ele assina com o PL. Ele já havia falado isso para mim. Mas hoje ele é candidato a governador e está em outro partido", disse Valdemar nesta segunda-feira, 25, em entrevista.

As declarações foram dadas durante o evento Esfera Brasil 2025, realizado na zona sul da capital paulista. O jantar a que ele se refere ocorreu na última terça-feira, 19, organizado pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

O evento não teve representantes da família Bolsonaro entre os presentes e foi visto como uma espécie de pacto de figuras proeminentes de partidos de centro-direita em torno de eventual candidatura do governador paulista.

Tarcísio não confirma publicamente que concorrerá ao Planalto em 2026, mas a movimentação de partidos do Centrão a sua volta cresceu após a decisão judicial que impôs prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Valdemar, a definição sobre a candidatura de Tarcísio deverá ocorrer até o fim deste ano.

Em evento em Barretos (SP) neste fim de semana, o governador afirmou que Bolsonaro lhe "abriu portas" e hoje enfrenta "uma grande injustiça". "Mas se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça e eu tenho certeza que a justiça chegará", afirmou.

Jair Bolsonaro é réu em processo no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. O julgamento está previsto para o dia 2 de setembro.

Mais cedo, em debate no mesmo evento, Valdemar Costa Neto afirmou que a única alternativa que enxerga para evitar a condenação do ex-presidente seria uma ação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/VALDEMAR/PL/TARCÍSIO
Política
