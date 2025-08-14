Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado em operação da PF que apura corrupção

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo em operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de corrupção na administração da cidade, no ABC Paulista. O Estadão procurou a prefeitura e aguarda posicionamento.

Marcelo Lima foi vereador entre 2009 e 2016 e vice-prefeito do município de 2017 a 2022, na gestão de Orlando Morando, atual secretário de Segurança Pública de São Paulo. Em 2023, assumiu como deputado federal, mas perdeu o mandato no ano seguinte.

Em 2014, Lima disputou o cargo de deputado estadual pelo PPS (hoje Cidadania), obtendo 35.061 votos e não se elegendo. Em 2018, pelo PSD, concorreu a deputado federal, alcançando 53.933 votos, também sem êxito.

Em 2022, pelo Solidariedade, voltou a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e foi eleito com 110.430 votos. Em novembro de 2023, contudo, teve o mandato cassado por infidelidade partidária, ao deixar o Solidariedade para se filiar ao Podemos.

VEJA MAIS

Nas eleições de 2024, Lima concorreu à prefeitura de São Bernardo do Campo, enfrentando no pleito seu ex-aliado Orlando Morando, que apoiou a sobrinha, Flávia Morando, como candidata. Flávia foi derrotada ainda no primeiro turno, e Lima avançou para a disputa final contra Alex Manente (Cidadania). Com o apoio de Orlando Morando, venceu o segundo turno com 55,7% dos votos válidos.

Segundo a Polícia Federal, há suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro “com indícios de atuação na administração pública” de São Bernardo do Campo. As investigações começaram em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie com um servidor público do município.

Uma das ordens de prisão é contra Paulo Iran Paulino Costa, apontado como operador financeiro de propinas. Ele está foragido. Costa atua como assessor parlamentar no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes (PL) desde 2022.