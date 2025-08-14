Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Prefeito de São Bernardo é afastado do cargo com tornozeleira em operação da PF sobre corrupção

As ações ocorrem em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema

Estadão Conteúdo
fonte

Segundo a PF, há suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro por organização criminosa ligada à prefeitura (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo por um ano em investigação de corrupção da Polícia Federal (PF). Ele terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de frequentar a prefeitura. Dois vereadores também são investigados. O Estadão solicitou manifestação da prefeitura.

Policiais federais cumprem nesta quinta-feira (14) dois mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão para aprofundar o inquérito.

Uma das ordens de prisão é contra Paulo Iran Paulino Costa, apontado como operador financeiro de propinas. Ele está foragido. Costa é assessor parlamentar no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes (PL) desde 2022.

As investigações começaram em julho de 2025, após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie no apartamento do servidor. A PF classificou o imóvel como um “verdadeiro bunker” de dinheiro.

VEJA MAIS 

image Ministro do STJ averba suspeição e deixa relatoria do caso de Daniel Santos
Og Fernandes, que suspendeu o afastamento de Daniel Santos da prefeitura de Ananindeua, soube na manhã desta terça-feira (12) que a esposa representava Daniel em um processo no STF

image Igor Normando anuncia primeira atualização da tarifa de táxi em Belém desde 2015
Prefeito assina medida nesta terça-feira (12) no Palácio Antônio Lemos para corrigir defasagem de mais de dez anos

No endereço, os agentes também encontraram comprovantes de pagamento de uma fatura de cartão de crédito do prefeito e de uma conta telefônica em nome da primeira-dama, além de crachás de veículos para acesso à sede da prefeitura.

Paulo Iran Paulino Costa é descrito como “um agente central na arrecadação e distribuição de valores provenientes de diversas empresas que possuem contratos com a prefeitura de São Bernardo do Campo”.

Segundo a PF, há suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro “por suposta organização criminosa com indícios de atuação na administração pública do município”.

A Operação Estafeta foi autorizada pelo desembargador Roberto Porto, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Além das buscas e prisões, foram determinadas medidas cautelares, como afastamento de cargos públicos, instalação de tornozeleiras eletrônicas e quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.

As ações ocorrem em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PF

Operação Estafeta

São Bernardo

Marcelo Lima

afastamento

tornozeleira
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Secretário que teve visto revogado pelos EUA diz que sanção é 'injusta' e defende Mais Médicos

14.08.25 9h48

Moraes participa de roda de conversa com influenciadores digitais em evento do STF

14.08.25 9h38

Prefeito afastado

Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado em operação da PF que apura corrupção

Nas eleições de 2024, Lima disputou a prefeitura contra a candidata apoiada por seu ex-aliado Orlando Morando, a sobrinha Flávia Morando

14.08.25 9h03

Afastamento

Prefeito de São Bernardo é afastado do cargo com tornozeleira em operação da PF sobre corrupção

As ações ocorrem em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema

14.08.25 9h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

Política

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

FASE INICIAL

Denúncias de corrupção contra gestão do prefeito Daniel Santos ganham fôlego na Justiça

Jornalista investigativo revela suposto estudante usado como “laranja” em esquema de corrupção. Juristas dizem que o processo contra o gestor, ainda em fase inicial, está longe de acabar e novos desdobramentos decisivos são esperados

09.08.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda