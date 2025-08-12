Capa Jornal Amazônia
Igor Normando anuncia primeira atualização da tarifa de táxi em Belém desde 2015

Prefeito assina medida nesta terça-feira (12) no Palácio Antônio Lemos para corrigir defasagem de mais de dez anos

Revisão da tarifa atende a uma demanda antiga da categoria, segundo a Prefeitura (Igor Mota / O Liberal)

O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou a atualização da tarifa dos táxis da capital paraense. A assinatura da medida será realizada nesta terça-feira (12), no Palácio Antônio Lemos.

Essa é a primeira correção desde 2015, encerrando uma defasagem de mais de dez anos, segundo a Prefeitura. Ainda conforme informações divulgadas pela gestão municipal, a revisão da tarifa atende a uma demanda antiga da categoria e pretende equilibrar os custos da operação, preservando a qualidade e a disponibilidade do transporte para a população.

Além de impactar diretamente a renda dos taxistas, essa defasagem refletiu na sustentabilidade do serviço prestado à população. A assinatura do ato ocorrerá no Palácio Antônio Lemos, quando também serão formalizados os detalhes sobre os novos valores, a data de vigência e os critérios de reajuste.

Palavras-chave

táxi

taxistas
Economia
