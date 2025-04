Taxistas de Belém enfrentam concorrência dos aplicativos, mas relatam recuperação da clientela

Mais de uma década após a chegada dos aplicativos de transporte ao Brasil — e oito anos desde a entrada em Belém —, os taxistas da capital paraense ainda enfrentam os impactos dessa nova concorrência. Porém, com profissionalismo, confiança dos passageiros e a promessa de um atendimento mais próximo, eles relatam que a categoria começa a se reerguer. Entre dificuldades econômicas, insegurança e disputas por passageiros, os taxistas entrevistados pelo Grupo Liberal nesta terça (22/04) apostam na tradição e na regularização para seguir rodando pelas ruas da cidade.

Concorrência e transformação: o cenário pós-aplicativos

A chegada da Uber em Belém em 2017, seguida por outras plataformas como a 99, redesenhou a paisagem do transporte individual urbano. Segundo Adilson Roldão, secretário do Sindicato dos Taxistas, a capital paraense conta atualmente com cerca de 3.200 autorizações de táxis ativas, de um total de 5.500 disponíveis.

Ponto de táxi no centro comercial de Belém na manhã desta terça (22). (Foto: Thiago Gomes)

O número está abaixo do recomendado por parâmetros internacionais, que sugerem uma autorização para cada 500 habitantes. Ainda assim, o próprio sindicato admite que, com os novos modais de transporte, esse índice foi ajustado para uma autorização a cada 1.500 moradores.

“A diminuição aconteceu após a pandemia, com vários fatores: mortes, desistências, migração para outras atividades, e a dificuldade em repor veículos nas autorizações já existentes”, explica Roldão.

Ele também descata a atuação irregular de empresas de táxi que migraram para os aplicativos sem atualizar seu enquadramento legal.

Atendimento personalizado e clientes fiéis

Para quem está nas ruas, como o taxista Julio Cesar Santos, com 25 anos de volante, a diferença está na qualidade do serviço.

“Os aplicativos não têm o atendimento que o taxista tem. Nós somos profissionais, fizemos cursos de táxi e turismo, carregamos mala, levamos quatro ou cinco passageiros. Tem cliente que voltou para o táxi porque se decepcionou com o serviço dos aplicativos”, afirma.

Julio Cesar Santos. (Foto: Thiago Gomes)

Julio acredita que a confiança no taxista pesa mais que o preço, especialmente quando a economia aperta. “O barato sai caro. Os aplicativos cobram tão pouco que nem o combustível pagam. Mas o nosso cliente sabe onde reclamar, sabe que somos regulamentados.”

Desafios: do trânsito ao medo

Claudio Ezequiel, da Associação de Taxistas da Avenida Portugal com a 13 de Maio (ATP 13), lembra as dificuldades enfrentadas quando os aplicativos chegaram. “No começo, a gente sofreu. A demanda caiu. Mas agora, aos poucos, estamos recuperando nossa clientela”, diz.

Para ele, o diferencial também está na apresentação e no cuidado com os passageiros:

“Tem muita reclamação de motorista de aplicativo mal vestido, de carro sujo. A gente trabalha com o carro limpo, roupa decente. Isso conta.”

No entanto, os desafios ainda são muitos: engarrafamentos, altos custos operacionais e, principalmente, a insegurança. “Tem colega que não trabalha mais à noite. Recentemente dois foram assaltados”, relata Julio Cesar.

Claudio Ezequiel. (Foto: Thiago Gomes)

Propostas e esperança de reestruturação

O sindicato dos taxistas propôs à SEGBEL (Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade) uma reforma no regulamento do serviço de táxi. A ideia é modernizar o setor com novas regras para concessão de autorizações e abertura para veículos elétricos ou SUVs.

Entre idas e vindas, a categoria aposta na retomada gradual da clientela. “Já faz mais de 100 anos que o táxi existe. E quem gosta, não deixa de pegar táxi. Nós vamos continuar lutando”, afirma Claudio.