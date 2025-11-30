Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Fiepa apoia derrubada de vetos e defende segurança jurídica na Lei Geral do Licenciamento Ambiental

Federação afirma que restauração do texto original corrige distorções históricas e garante equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental na Amazônia.

Jéssica Nascimento
fonte

A instituição também ressaltou que a decisão do Congresso integra o processo democrático e que a implementação da lei exigirá responsabilidade de todos os atores envolvidos. (Foto: Divulgação | Fiepa)

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) avaliou positivamente a decisão do Congresso Nacional de derrubar parte dos vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento Ambiental (Lei 15.190/2025). Para a entidade, a retomada de trechos originalmente aprovados pelo Parlamento restabelece a coerência do marco regulatório e oferece bases mais modernas, previsíveis e seguras para os processos de licenciamento no país.

Em nota divulgada neste domingo (30), após o Congresso rejeitar, na última quinta (27), 52 dos vetos impostos pelo Executivo ao texto, a Fiepa afirmou que a atualização da legislação “marca um passo importante para o Brasil”, especialmente para regiões como a Amazônia, onde a segurança jurídica é considerada elemento essencial para destravar investimentos e garantir competitividade.

Segundo a entidade, a manutenção do texto integral aprovado pelo Legislativo “corrige distorções históricas do licenciamento brasileiro” e fortalece o ambiente institucional necessário ao desenvolvimento sustentável.

“A manutenção do texto original sem os vetos restabelece a coerência do texto aprovado, corrige distorções históricas e permite ao país avançar com regras mais modernas e previsíveis”, declarou a Fiepa.

A federação reforçou, contudo, que o apoio ao novo marco regulatório não significa flexibilização indevida das exigências ambientais.

“Somos intransigentes com a segurança ambiental, humana e operacional. O setor produtivo da Amazônia atua em um ambiente global que exige padrões comparáveis aos dos países mais seguros do mundo”, destacou a instituição.

Para a Fiepa, a modernização do licenciamento deve resultar em maior eficiência administrativa e no fortalecimento dos órgãos ambientais. A entidade afirma que desburocratizar procedimentos não é sinônimo de afrouxamento de controles, mas de uma gestão mais estratégica dos recursos públicos.

VEJA MAIS

image 'Foi uma demolição do licenciamento ambiental brasileiro', diz Marina, sobre derrubada de vetos

image Derrubada dos vetos à lei do licenciamento ambiental contradiz esforço do governo na COP 30
O resultado representa uma derrota para o governo e vai na contramão de alertas feitos por organizações ambientalistas

“Desburocratizar e dar agilidade ao processo de licenciamento não representa afrouxar controles, mas liberar tempo e recursos para que os órgãos ambientais concentrem esforços no que realmente protege o território”, pontuou a federação.

A instituição também ressaltou que a decisão do Congresso integra o processo democrático e que a implementação da lei exigirá responsabilidade de todos os atores envolvidos.

“Cabe agora aos órgãos ambientais, ao setor produtivo e à sociedade civil garantir que a regulamentação e a implementação da lei sejam técnicas, responsáveis e alinhadas às metas climáticas assumidas pelo Brasil, inclusive as reforçadas pela COP 30”, afirmou.

Encerrando a nota, a Fiepa reforçou a urgência do desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental no estado.

“O Pará tem pressa para crescer, mas tem igual compromisso com seu patrimônio natural. A nova lei deve ser o instrumento que concilia esses dois objetivos”, concluiu a federação.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fiepa

Lei geral do licenciamento ambiental
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

TRAMA GOLPISTAS

Moraes manda Heleno passar por perícia médica em 15 dias

General está preso desde 25 de novembro no Comando Militar do Planalto

01.12.25 17h58

CPMI do INSS quer reunião com Mendonça para discutir concessão de habeas corpus a investigados

01.12.25 17h58

SEGURANÇA PÚBLICA

Secretário nacional de Segurança Pública critica novo texto de projeto Antifacção

Integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sarrubbo defende ampliar o programa piloto do governo federal que visa à ocupação de áreas dominadas pelas facções.

01.12.25 17h27

DECISÃO

STF publica acórdão que tornou Eduardo Bolsonaro réu por coação; veja os próximos passos

O documento também autoriza o STF a instaurar oficialmente a ação penal, procedimento pelo qual os réus passam a responder formalmente pelo crime imputado.

01.12.25 16h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

ELEIÇÕES 2026

Pesquisa mostra que Lula vence em todos os cenários para 2026; Bolsonaro aparece com maior rejeição

Eduardo (62,6%) e Jair Bolsonaro (60,1%) aparecem com o maior percentual que dizem que "não votariam".

25.11.25 14h43

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda