Quem é J.D. Vance? Conheça o novo vice-presidente de Donald Trump

Nesta segunda-feira (20), James David Vance, mais conhecido como J.D. Vance, se tornou o terceiro vice-presidente mais jovem da história dos Estados Unidos, com apenas 40 anos. Sua trajetória meteórica na política o levou à cadeira de senador em 2022, cargo do qual abriu mão para assumir a vice-presidência ao lado de Donald Trump.

Nascido em Middletown, Ohio, em uma região marcada pela decadência industrial, Vance se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais e, após servir na Guerra do Iraque, conquistou uma formação em Direito na Universidade de Yale. De origem humilde, ele foi criado por sua avó enquanto sua mãe enfrentava problemas com vícios.

A autobiografia "Hillbilly Elegy"(conhecida no Brasil como "Era Uma Vez Um Sonho") narra sua experiência de crescer em uma comunidade desestruturada e se tornar um símbolo de superação. O livro, que vendeu mais de 1,6 milhão de cópias, teve grande repercussão, especialmente entre os conservadores, e foi adaptado para o cinema.

Mudança de postura e apoio a Trump

Apesar de no passado ter sido um crítico ferrenho de Donald Trump, Vance se aproximou do atual presidente ao longo do tempo. Inicialmente, o senador o chamava de "perigoso" e "inapto", mas em 2020, mudou de postura e passou a adotar algumas das ideias de Trump, como a teoria da fraude eleitoral.

Em 2021, quando se encontrou pessoalmente com Trump, ele elogiou os feitos do então presidente e minimizou as críticas que havia feito anteriormente. Vance foi escolhido para ser o vice de Trump, sendo visto como uma aposta para trazer um ar mais jovem à campanha republicana. Ele é considerado um prodígio conservador, com uma comunicação habilidosa que pode ajudar a continuar o legado do ex-presidente.

Ideais políticos

Com o apoio de Trump, Vance se consolidou como uma das principais vozes do movimento MAGA (Make America Great Again), defendendo pautas como o protecionismo econômico e uma postura dura em relação à imigração ilegal. Como senador, ele se destacou pela oposição à ajuda à Ucrânia e pela defesa de mais recursos para o combate à imigração ilegal

Em sua apresentação pessoal, ele se descreve como "conservador outsider, fuzileiro, empresário e autor". Sua visão sobre os EUA inclui uma crítica à competição desleal com a China e a defesa de pequenas empresas locais, como as de Ohio, em detrimento das grandes corporações multinacionais.

