Trump presta juramento e toma posse como 47º presidente dos Estados Unidos

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, faz o juramento de posse do presidente da Suprema Corte dos EUA, John Roberts, durante as cerimônias de posse na Rotunda do Capitólio dos EUA, nesta segunda-feira (20). Trump toma posse para seu segundo mandato como o 47º presidente dos Estados Unidos. J.D. Vance também é empossado como vice-presidente.

J.D. Vance é empossado como vice-presidente (SAUL LOEB / POOL / AFP)