Donald Trump anuncia plano de deportação para 11 milhões de imigrantes ilegais dos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (0812) sua intenção de deportar todos os imigrantes ilegais do país. A declaração foi feita durante uma entrevista à rede de televisão NBC, marcando a primeira aparição pública do republicano após sua vitória eleitoral. A proposta, que acompanhava o dirigente estadunidense durante sua companha, será implementado ao longo do seu mandado, que inicia em janeiro de 2025.

Segundo dados do Pew Research Center, cerca de 11 milhões de pessoas vivem nos Estados Unidos em situação irregular. Trump, no entanto, não detalhou como pretende conduzir as deportações, ressaltando a necessidade de acordos com os países de origem desses imigrantes.

Durante a entrevista, Trump também abordou a questão da cidadania por nascimento, afirmando que pretende revogar esse direito logo no primeiro dia de seu governo. Atualmente, a legislação norte-americana concede cidadania automática a qualquer criança nascida em solo americano, independentemente da nacionalidade dos pais.

Apesar do tom firme contra a imigração ilegal, Trump indicou abertura para negociar a situação dos chamados "dreamers", jovens que entraram nos EUA com seus pais em situação irregular quando ainda eram crianças. O presidente eleito sugeriu que poderá buscar um acordo para regularizar esses casos, embora tenha defendido a deportação deles em mandatos anteriores.

Além das questões relacionadas à imigração, Trump declarou que planeja reduzir a assistência militar e financeira à Ucrânia. O comentário ocorreu um dia após seu encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Paris. Trump afirmou não ter conversado recentemente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.