'Boa e produtiva', diz Zelensky sobre reunião com Trump e Macron

No último sábado (7), o presidente da França, Emmanuel Macron, promoveu o primeiro encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky desde a vitória do candidato republicano nas eleições dos Estados Unidos. Os três políticos se reuniram no Palácio do Eliseu, em Paris, para tratar da guerra entre Ucrânia e Rússia.

Ao final do encontro, por volta da 14h10, Zelensky descreveu a reunião como "boa e produtiva". "Nós todos queremos que essa guerra acabe o mais rápido possível e de uma forma justa. Nós falamos sobre nosso povo, a situação na terra e uma paz justa", disse o ucraniano.

Segundo o presidente da Ucrânia, Trump está firme em seu posicionamento sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, e afirmou que os três países firmaram uma parceria.

“O presidente Trump está, como sempre, resoluto. Agradeço a ele. Também estendo minha gratidão a Emmanuel por organizar esta importante reunião. Concordamos em continuar trabalhando juntos e manter contato. Paz através da força é possível”, disse no X.