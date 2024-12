Trump ameaça Brics com tarifas 'de 100%' se tentar acabar com domínio do dólar

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (30) impor tarifas de 100% aos países do grupo Brics se estes tentarem acabar com a prevalência internacional do dólar.

"Pedimos que se comprometam [...] a não criar nunca uma nova moeda do Brics, e a não apoiar nenhuma outra moeda para substituir o possante dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100%", escreveu Trump em sua rede Truth Social, em referência ao grupo de países que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul entre outros.

A declaração chega depois de uma cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, onde os países-membros do grupo discutiram como impulsionar transações em outras divisas diferentes do dólar americano e fortalecer as moedas locais.

VEJA MAIS

O grupo Brics se expandiu desde a sua criação em 2009 e agora inclui países como Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos.

Na cúpula de Kazan em outubro, Moscou assinalou que renunciava por ora à criação de uma moeda comum do bloco, considerando que essa ideia ainda não estava "madura".

"Sobre uma moeda unificada do Brics, não estamos considerando esse assunto agora", disse o presidente anfitrião Vladimir Putin.

Ademais, ele indicou que houve pouco progresso para estabelecer um sistema de informação bancária para competir com o SWIFT, cuja sede fica na Bélgica e é essencial para as transações financeiras mundiais.

Trump vem antecipando uma agenda protecionista para seu próximo mandato de governo que começa em janeiro.

Se o Brics avançar com seu plano, "devem dizer adeus ao comércio na maravilhosa economia dos Estados Unidos", escreveu neste sábado o mandatário.

"Precisam encontrar outro idiota! Não há chance do Brics substituir o dólar americano no comércio internacional, e qualquer país que tentar fazer isso deverá dizer adeus aos Estados Unidos", acrescentou o presidente eleito.