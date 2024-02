Trump é condenado a pagar R$ 1,7 bilhão em caso de fraude civil

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado pela justiça norte-americana a pagar US$ 355 milhões, valor equivalente a 1,7 bilhão de reais, em caso de fraude na casa civil. Além disso, Trump foi proibido de exercer cargos executivos em empresas de Nova Iorque por um período de três anos, e também ficou impedido de solicitar empréstimos.

O ex-presidente foi considerado responsável pela emissão de relatórios financeiros falsos, falsificação de registros comerciais e conspiração, após uma ação movida pela procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James. Trump e os outros réus foram acusados de inflacionarem fraudulentamente o valor de seus ativos para obter taxas de empréstimo e seguro mais favoráveis.

Os filhos de Donald Trump, Donald Jr. e Eric, foram condenados a pagar uma quantia equivalente a R$ 19,8 milhões cada um, depois da justiça determinar que eles são responsáveis por inúmeras acusações de fraude, dentre elas falsificação de relatórios financeiros e registros comerciais e conspiração. Assim como o pai, os dois estão proibidos de ocupar cargos como executivo ou diretor de qualquer empresa ou entidade legal de Nova Iorque por dois anos.

“Para pedir mais empréstimos e a taxas mais baixas, os réus apresentaram dados financeiros flagrantemente falsos aos contabilistas, resultando em demonstrações financeiras fraudulentas”, disse Engoron.

“Quando confrontados no julgamento com as declarações, os fatos [apresentados] dos réus e as testemunhas especializadas simplesmente negaram a realidade, e os réus não aceitaram a responsabilidade ou não impuseram controlos internos para evitar futuras recorrências”, complementou.

Ele acrescentou: “Conforme detalhado aqui, este tribunal agora considera os réus responsáveis, continua a nomeação de um monitor Independente, ordena a instalação de um diretor independente de conformidade e limita o direito dos réus de conduzir negócios em Nova York por alguns anos”.

O juiz responsável pelo caso, Arthur Engoron, manteve os certificados comerciais da Organização Trump, como havia inicialmente estabelecido em seu julgamento sumário emitido no ano passado, segundo ele porque a ordem de setembro foi “modificada apenas no sentido de revogar a diretiva para cancelar os certificados comerciais dos réus”.

Engoron ponderou ainda que um monitor que ele instalou na empresa deveria permanecer no local por pelo menos três anos e que um diretor independente de conformidade deveria ser instalado às custas da empresa.

Defesa vai recorrer

A advogada e porta-voz jurídica de Donald Trump, Alina Habba, comunicou que eles pretendem recorrer à decisão e respondeu em um comunicado que a sentença é “injustiça manifesta — pura e simples”. Ela disse aind que: “É o culminar de uma caça às bruxas de vários anos, alimentada politicamente, que foi concebida para ‘derrubar Donald Trump’, antes de Letitia James pisar no gabinete do procuradora-geral".

Ex-diretor e ex-controlador banidos

O julgamento tamém determinou o ex-diretor financeiro da Organização Trump, Allen Weisselberg, e o ex-controlador Jeffrey McConney responsáveis pelas acusações de fraude civil em Nova York, incluindo emissão de relatórios financeiros falsos, falsificação de registros comerciais, fraude de seguros e conspiração. Os dois foram proibidos de exercer função de controle financeiro de qualquer empresa ou empresa de nova-iorquina e atuar como executivos ou diretores de qualquer empresa de Nova York por três anos.

Weisselberg, ex-diretor financeiro, foi multado em US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões).