Projeto institui campanha Junho Verde no Pará

Conscientização ambiental e propagação da educação ambiental são os dois principais objetivos do Projeto de Lei 223/2021, aprovado nesta quarta-feira, 8, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), de autoria da deputada Diana Belo. Pela proposta, o Estado passará a ter, a partir de agora, a Campanha Junho Verde, que também visa disseminar o conceito de ecologia integral, uma concepção mais ampla dos problemas atuais, apontando questões humanas, sociais e do meio ambiente.

"Esse é um projeto que foi pensado com carinho e num momento em que o mundo está voltado para a preservação ambiental. O Pará tem sido fundamental no que se refere ao meio ambiente. O governador tem saído do Estado para representar o Pará e levar a importância da preservação da Amazônia. Esse projeto traz a conscientização e faz com que a população, de modo geral, tenha a conscientização da preservação do meio ambiente de uma forma prática", disse a deputada Diana Belo.

O projeto prevê que a Campanha Junho Verde seja promovida pelo poder público estadual em parceria com escolas, universidades, empresas públicas e privadas, igrejas e entidades da sociedade civil, incluindo ações voltadas para divulgação de informações que se referem ao estado de conservação do meio ambiente e das maneiras de participação ativa da sociedade para a sua salvaguarda, fomento à conservação e ao uso de espaços públicos urbanos por meio de atividades culturais e de educação ambiental, além do estímulo ao conhecimento e preservação da biodiversidade brasileira e ao plantio e uso de espécies nativas em áreas urbanas e rurais.

