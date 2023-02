'O Brasil tem grande potencial de juntar economia e ecologia', afirma Marina Silva

Busca por crédito

A procura por financiamento no Brasil fechou 2022 com crescimento de 7%, mas amargou queda de 17% em dezembro.



Abono salarial

Os trabalhadores que têm direito ao abono salarial do PIS/Pasep começam a receber o benefício a partir de 15 de fevereiro.

Marina Silva (J. Bosco)

"O Brasil tem um grande potencial de juntar economia e ecologia numa mesma equação”.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, ao afirmar que houve um desmonte na área ambiental, nos últimos quatro anos, e que está sendo realizado um grande esforço para retomar políticas de proteção para o setor.

MÉDICOS

SALÁRIOS



Assim como tem ocorrido nas Unidades de Pronto Atendimento de Belém (UPAs), os médicos que trabalham no Hospital de Pronto-Socorro Humberto Maradei – o PSM do Guamá também acionaram, neste fim de semana, o Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (Sidmepa) para denunciar o atraso nos pagamentos, que já supera os 60 dias. Diferentemente das UPAs, que são gerenciadas por organizações sociais, o pronto-socorro do Guamá é gerenciado diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), órgão cujo titular, o secretário Pedro Anaisse, vai receber o Sindmepa na manhã de hoje. O sindicato, por sua vez, vai incluir na pauta as reivindicações do PSM do Guamá, que vão muito além dos salários atrasados.



VISTORIA



Com a denúncia, o Sindmepa convocou uma vistoria no local, em conjunto com os Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem e a Comissão de Saúde da OAB Pará. Foram constatadas diversas irregularidades no atendimento do PSM do Guamá, onde pacientes à espera de cirurgia ou com lesões graves estão internados em situações precárias. Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão incompletos, sem monitores e manguito de pressão, e faltam remédios básicos para o trabalho dos médicos. Na visita, a equipe encontrou até um paciente com doença infectocontagiosa que aguardava por transferência havia oito dias. Com feridas expostas, o paciente estava usando o banheiro comum, o único disponível para pacientes que ocupam outros dez leitos improvisados, e todos estavam compartilhando a mesma cadeira de banho. Para amenizar os casos mais urgentes, familiares dos pacientes se mobilizam para tentar comprar o essencial. Todas essas situações serão levadas à pauta de reunião com o titular da Sesma.

AÇAÍ

FLUTUANTE



Uma indústria flutuante, instalada em uma balsa para beneficiamento de açaí, recebeu Licença de Operação (LO) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), e vai atuar de forma itinerante na região do Baixo Amazonas. Válida até janeiro de 2025, a licença autoriza o empreendimento – no caso, a balsa – a viajar pelas regiões ribeirinhas do Pará processando o fruto do açaí.



BALSA-INDÚSTRIA



A balsa-indústria vai funcionar mais precisamente nos rios que atravessam os municípios de Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Prainha e Almeirim. A licença não desobriga a empresa da responsabilidade de obter outras licenças e autorizações de competências municipal, estadual ou federal, adequadas à característica do empreendimento.



CRÉDITO



Para conceder o licenciamento, o órgão ambiental avaliou a geração de energia limpa, já que a balsa opera com energia solar, gerando autonomia energética, além da adoção de tecnologias de tratamento de rejeitos e de tratamento e reúso da água. Também foram analisados impactos sociais positivos para geração de renda em comunidades extrativistas ribeirinhas, que poderão vender o açaí diretamente na balsa industrial, dispensando a figura do atravessador. O projeto analisado também prevê a criação de 50 empregos diretos.

ENSINO

ADULTOS



Ainda sem dados precisos sobre o número de pessoas que interromperam os estudos em Belém ou são analfabetas, o programa de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai) tem meta de alfabetizar nove mil pessoas este ano, sendo cinco mil pessoas nas escolas municipais e quatro mil em parceria com movimentos sociais. Somados este ano e o ano que vem, a meta é alcançar 11 mil pessoas. Para isso, a coordenação do programa em Belém vai ampliar as turmas voltadas para este público, saindo de 33 escolas com turmas do Ejai para 40, todas com espaços pedagógicos e projetos de oficinas de geração de renda, para motivar o engajamento. Outra estratégia é fazer a chamada busca ativa desse público na periferia e na região das ilhas de Belém. Amanhã e na sexta-feira (10), a busca será na ilha do Combu.

Em Poucas Linhas

► Da confiança do governador Helder Barbalho e apenas mudando de pasta, José Fernando Gomes Jr. toma posse hoje como novo presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). A pessoas próximas ele afirmou ter total confiança em encarar o desafio que é a Cosanpa, mas que isso será feito com uma gestão profissionalizada, do ponto de vista técnico.

► Já na gestão municipal, o nome da historiadora e ex-deputada Araceli Lemos será publicado ainda esta semana, no Diário Oficial do Município, como a nova titular da Secretaria Municipal de Educação (Semec), onde ela já é diretora geral. Araceli também está respondendo como secretária em exercício, após a saída da professora Márcia Bittencourt, que retornará às atividades acadêmicas na Universidade Federal do Pará (UFPA). O nome de Araceli foi confirmado por fonte do gabinete do prefeito Edmilson Rodrigues, que inclusive já tratou diretamente com Araceli de algumas metas para a educação municipal até o fim de seu mandato.

► O pastor Davi Bledsoe foi o pregador oficial deste fim de semana de abertura das comemorações pelos 126 anos da Primeira Igreja Batista do Pará, fundada pelo missionário sueco Eurico Alfredo Nelson, chamado de “Apóstolo da Amazônia”. O aniversário da Igreja Batista seguirá por todo o mês de fevereiro, sob a direção do pastor-presidente, David Riker. O Pará é um dos Estados onde a Igreja Batista desenvolve um grande trabalho para resgatar dependentes de drogas, com o programa “Pão da Vida”.

► O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) suspende hoje o atendimento de habilitação em todo o Estado. A medida vale para exames teóricos, clínicos, agendamentos de serviços presenciais e até para os serviços ofertados pelo site. A interrupção se deu por falhas no sistema de informática, com previsão de retorno na quarta (8), quando o órgão vai atender também os usuários agendados desde a última sexta (3).