Prisão de Milton Cavalo, do Sindnapi, é rejeitada pela CPMI do INSS

Presidente do Sindnapi foi a comissão, mas não respondeu às perguntas

Gabriel Brum | Agência Brasil
Milton Cavalo, presidente do Sindnapi, depoente na CPMI do INSS (Lula Marques | Agência Brasil)

A prisão preventiva de Milton Cavalo, presidente do Sindnapi, foi rejeitada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, nesta quinta-feira. Os parlamentares derrubaram o requerimento apresentado pelo relator, deputado federal Alfredo Gaspar, por 18 votos a 13.

Segundo Gaspar, Milton teria comandado o desvio de milhões de reais entre 2015 e 2025, o que teria sido comprado pelo fato de 96% dos beneficiários terem afirmado que não autorizaram os descontos.

Na semana passada, o presidente do Sindnapi, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, esteve presente na comissão, mas não respondeu às perguntas. Ele também é investigado pela Polícia Federal.

cpmi do inss
Política
Investigação continua

