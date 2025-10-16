CPI do INSS rejeita convocação de Frei Chico, irmão do presidente Lula

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS rejeitou nesta quinta-feira (16) o pedido de convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). A proposta foi derrubada por 19 votos a 11.

O requerimento havia sido apresentado pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), como parte de um bloco de depoimentos voltado a apurar possíveis irregularidades em descontos automáticos feitos em benefícios previdenciários. Viana defendeu a convocação para que Frei Chico explicasse uma suposta ligação entre o Sindnapi e o esquema sob investigação.

VEJA MAIS

Parlamentares da base governista argumentaram que não há indícios suficientes para justificar o depoimento e destacaram que o irmão de Lula ocupa o cargo de vice-presidente há apenas um ano, sem poder de decisão sobre as finanças do sindicato. Já a oposição acusou o governo de tentar proteger o familiar do presidente.

Em nota, o Sindnapi afirmou ter sido “surpreendido” pela operação de busca e apreensão da Polícia Federal realizada no último dia 9 de outubro, na sede da entidade, em São Paulo. A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), faz parte das investigações sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões sem autorização dos beneficiários. Documentos e equipamentos foram apreendidos para análise de possíveis repasses irregulares a associações.

Durante a mesma sessão, a CPI ouviu o depoimento de Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares (Conafer), que também é investigada por possível envolvimento no esquema.

Um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), apresentado pelo relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), apontou que o Sindnapi arrecadou R$ 599,2 milhões entre 2015 e 2025, sendo um dos três sindicatos com maior volume de descontos em benefícios do INSS. O levantamento mostra que 96,8% dos beneficiários não reconheceram os descontos realizados, o que pode indicar fraudes.

Segundo Gaspar, a arrecadação do sindicato aumentou significativamente nos últimos anos: de R$ 24 milhões em 2020 para R$ 151,9 milhões em 2023, ano em que Milton Cavalo assumiu a presidência. O relator questionou o motivo do crescimento, mas o sindicalista não respondeu.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia