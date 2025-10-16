Capa Jornal Amazônia
CPI do INSS rejeita convocação de Frei Chico, irmão do presidente Lula

Aliados do governo afirmaram que não há indícios para o depoimento e que Frei Chico está no cargo há apenas um ano

Thaline Silva*
fonte

Frei Chico (Instituto Lula)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS rejeitou nesta quinta-feira (16) o pedido de convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). A proposta foi derrubada por 19 votos a 11.

O requerimento havia sido apresentado pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), como parte de um bloco de depoimentos voltado a apurar possíveis irregularidades em descontos automáticos feitos em benefícios previdenciários. Viana defendeu a convocação para que Frei Chico explicasse uma suposta ligação entre o Sindnapi e o esquema sob investigação.

Em fevereiro de 2023, Lupi decidiu concentrar em seu gabinete as nomeações de cargos comissionados do INSS

Parlamentares da base governista argumentaram que não há indícios suficientes para justificar o depoimento e destacaram que o irmão de Lula ocupa o cargo de vice-presidente há apenas um ano, sem poder de decisão sobre as finanças do sindicato. Já a oposição acusou o governo de tentar proteger o familiar do presidente.

Em nota, o Sindnapi afirmou ter sido “surpreendido” pela operação de busca e apreensão da Polícia Federal realizada no último dia 9 de outubro, na sede da entidade, em São Paulo. A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), faz parte das investigações sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões sem autorização dos beneficiários. Documentos e equipamentos foram apreendidos para análise de possíveis repasses irregulares a associações.

Durante a mesma sessão, a CPI ouviu o depoimento de Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares (Conafer), que também é investigada por possível envolvimento no esquema.

Um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), apresentado pelo relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), apontou que o Sindnapi arrecadou R$ 599,2 milhões entre 2015 e 2025, sendo um dos três sindicatos com maior volume de descontos em benefícios do INSS. O levantamento mostra que 96,8% dos beneficiários não reconheceram os descontos realizados, o que pode indicar fraudes.

Segundo Gaspar, a arrecadação do sindicato aumentou significativamente nos últimos anos: de R$ 24 milhões em 2020 para R$ 151,9 milhões em 2023, ano em que Milton Cavalo assumiu a presidência. O relator questionou o motivo do crescimento, mas o sindicalista não respondeu.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

