Em Belém, primeira-dama Janja conhece projeto sustentável e Parque da Cidade

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, desembarcou nesta segunda-feira (15) na capital paraense. A visita faz parte da agenda ligada à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro.

Janja foi recebida pela primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, que destacou a importância da visita em suas redes sociais. "Começamos a semana recebendo a primeira-dama do Brasil, @janjalula, aqui no Pará. Visitamos o projeto Cozinha Popular Mãos de Mulheres, uma iniciativa da sociedade civil em Ananindeua que tem como missão combater a fome e transformar vidas", escreveu Daniela no Instagram.

VEJA MAIS

Daniela Barbalho também acompanhou Janja no Parque da Cidade, em Belém, onde conferiram os últimos ajustes do espaço que será palco de eventos importantes durante a COP 30. "Seja sempre bem-vinda ao nosso estado, @janjalula. É uma alegria recebê-la no Pará!", acrescentou a primeira-dama estadual.