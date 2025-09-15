Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Em Belém, primeira-dama Janja conhece projeto sustentável e Parque da Cidade

Ela foi recepcionada pela primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, nesta segunda-feira (15)

O Liberal
fonte

Primeira-dama Janja visita Parque da Cidades em Belém na companha da primeira dama estadual, Daniela Barbalho, nesta segunda-feira (15) (Reprodução / Redes Sociais)

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, desembarcou nesta segunda-feira (15) na capital paraense. A visita faz parte da agenda ligada à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro.

Janja foi recebida pela primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, que destacou a importância da visita em suas redes sociais. "Começamos a semana recebendo a primeira-dama do Brasil, @janjalula, aqui no Pará. Visitamos o projeto Cozinha Popular Mãos de Mulheres, uma iniciativa da sociedade civil em Ananindeua que tem como missão combater a fome e transformar vidas", escreveu Daniela no Instagram.

image Porto Futuro se consolida como espaço de lazer e turismo em Belém
Inaugurado em 2020, o Parque Urbano Belém Porto Futuro está situado na área portuária da cidade, próximo às margens da Baía do Guajará.

image Governo do Pará entrega Parque da Cidade e leva água potável à comunidade Cipoal II em Santarém
Agenda do governador Helder Barbalho no município garantiu lazer, esporte e cultura, além de solucionar um problema histórico de abastecimento de água no planalto santareno

image Quando o Parque da Cidade será reaberto ao público? Saiba tudo sobre o fechamento temporário
Parque está fechado temporariamente para a montagem da estrutura oficial da COP 30

Daniela Barbalho também acompanhou Janja no Parque da Cidade, em Belém, onde conferiram os últimos ajustes do espaço que será palco de eventos importantes durante a COP 30. "Seja sempre bem-vinda ao nosso estado, @janjalula. É uma alegria recebê-la no Pará!", acrescentou a primeira-dama estadual.

