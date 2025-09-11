Capa Jornal Amazônia
Governo do Pará entrega Parque da Cidade e leva água potável à comunidade Cipoal II em Santarém

Agenda do governador Helder Barbalho no município garantiu lazer, esporte e cultura, além de solucionar um problema histórico de abastecimento de água no planalto santareno

Agência Pará

O governador Helder Barbalho cumpriu agenda, ontem (11), em Santarém, no oeste do Pará, onde entregou dois importantes investimentos do Governo do Estado: o Complexo de Esporte e Lazer do Parque da Cidade e o sistema de abastecimento de água da comunidade Cipoal II. As ações reforçam o compromisso da gestão estadual em promover qualidade de vida, infraestrutura e inclusão social para a população santarena.

Com investimento de R$ 6,7 milhões, fruto de convênio entre o Estado e a Prefeitura, o Complexo do Parque da Cidade ocupa uma área de 3,64 hectares e reúne diversas opções de esporte, lazer e convivência. A estrutura conta com campo de futebol gramado, quadras poliesportivas, espaço kids, academia ao ar livre, ciclovia, área para food trucks, espaço cultural da capoeira, espaço pet e estacionamento, além de urbanização completa com iluminação e passarelas.

O governador destacou a relevância do novo espaço. “Santarém recebe um equipamento público à altura da sua população. O Parque da Cidade valoriza o meio ambiente, amplia as opções de lazer e fortalece a qualidade de vida. Essa é a prioridade do nosso governo: investir em cultura, esporte, sustentabilidade e no cuidado com as pessoas”, afirmou Helder Barbalho.

A entrega contou com a presença da primeira-dama Daniela Barbalho, do prefeito Zé Maria Tapajós, do presidente da Assembleia Legislativa, Chicão, além de moradores que celebraram o novo espaço de lazer.

Água potável chega à comunidade Cipoal II

Ainda na agenda, o governador participou da entrega do sistema de abastecimento de água da comunidade Cipoal II, no planalto santareno, beneficiando diretamente 420 famílias. A obra, aguardada há décadas, representa investimento de R$ 952 mil e foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), em parceria com a Prefeitura de Santarém e recursos articulados pelo deputado federal Henderson Pinto.

A estrutura inclui um poço tubular profundo de 180 metros, bomba submersa de 15 CV, reservatório elevado em concreto pré-moldado com capacidade de 80 mil litros, além de 6.668 metros de rede de tubulação e equipamentos para tratamento de água subterrânea.

“São mais de 6.600 metros de rede de água. Foi preciso buscar água a 180 metros de profundidade, mas o importante é que o problema foi solucionado. Agora a comunidade tem água na torneira, para o plantio e para uma vida melhor”, destacou o governador.

População comemora conquistas

A estudante de Engenharia Civil Julines Oliveira Figueiredo ressaltou a transformação proporcionada pelo projeto do Parque da Cidade. “Antes, aqui era só um espaço vazio, sem árvores, sem estrutura. Hoje está totalmente diferente, com outra cara. Tá lindo! Tudo está muito bem feito, mas o que eu mais gostei foi o Espaço Kids. Ficou maravilhoso para as crianças”.

Moradores celebraram o benefício que transforma o cotidiano da comunidade. O barbeiro Leonardo Ferreira Maia lembrou as dificuldades enfrentadas no trabalho. “Durante o atendimento aos clientes, a água sempre falhava. Agora vai ficar muito mais fácil. É gratificante ver o governo trabalhar pela comunidade”.

Pará
.
