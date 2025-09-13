Porto Futuro se consolida como espaço de lazer e turismo em Belém

O Porto Futuro, no bairro do Reduto, vem se consolidando como um dos principais pontos de lazer e convivência de Belém. Com áreas verdes, playground, espelhos d’água e segurança reforçada, o espaço público atrai diariamente famílias, turistas e estudantes em busca de tranquilidade em meio ao ritmo acelerado da cidade.

Para a costureira Sueli Neves, frequentadora assídua do local, o parque já virou parte da rotina. “Meus netos adoram. Eu venho pra cá tranquila porque é fechado, tem uma segurança boa, até nos banheiros. Quando meu neto de oito anos está comigo, ele brinca, corre, anda de patinete, e eu faço minha caminhada despreocupada. É muito bom”, afirma.

A sensação de segurança e liberdade para as crianças é compartilhada pela assistente social Julianne Siqueira, que costuma visitar o espaço com o filho. “Aqui em Belém somos muito carentes desses locais. O Porto Futuro é maravilhoso para a família. Meu filho adora brincar porque pode ficar mais solto, sem o risco de carros, aproveitando o parquinho, os chafarizes e até os patinhos. Acho que deveriam existir outros lugares como esse na cidade”, defende.

O ambiente familiar também conquistou jovens universitárias que vivem em Belém para estudar. A graduanda em Agronomia Lívia Oliveira, natural de São João de Pirabas, descreve o Porto Futuro como um “lugar de conforto”. “

Sempre que queremos nos distrair ou conversar sobre algo importante, escolhemos vir pra cá. Gosto de ver as crianças brincando, os pássaros, os patos. Fico muito tranquila quando estou aqui”, diz.

A mesma percepção é compartilhada por sua prima, Eugênia Dias, que reforça o caráter acolhedor do espaço. “Para nós, que viemos do interior, é uma novidade. Aqui a gente encontra uma junção: de um lado os prédios e o movimento da cidade, de outro a calmaria da água e dos animais. É um ambiente familiar, mas também romântico, confortável e seguro, bem no centro de Belém”, destaca.

Seja para passeios frequentes, como no caso de dona Sueli e seus netos, ou em visitas ocasionais, como a de Juliane e de estudantes do interior, o Porto Futuro se firma como espaço democrático de convivência. Entre caminhadas, brincadeiras de criança, piqueniques e encontros entre amigos, o parque se tornou um cartão-postal vivo da cidade, onde natureza, urbanidade e lazer se encontram.

Inaugurado em 2020, o Parque Urbano Belém Porto Futuro está situado na área portuária da cidade, próximo às margens da Baía do Guajará. O equipamento possui uma arquitetura moderna e inovadora, com espaço de exposições para artesanato e shows, quiosques com opções de comidas e bebidas típicas, áreas para lazer infantil, para pet’s e centro de convenções.

Toda a infraestrutura do projeto foi pensada para a sustentabilidade e acessibilidade, além de criar um polo de desenvolvimento na região, impulsionando atividades turísticas e o comércio local.

Endereço: Rua Belém, S/N, Reduto, Belém - PA, 66053-260

Horários: domingo a domingo, das 6h às 22h, entrada até às 21:30h

Todo primeira segunda-feira do mês o local é fechado para manutenção e reaberto às 16h.