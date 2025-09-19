Capa Jornal Amazônia
Presidente Lula conversa por telefone com o Emir do Catar, o Xeique Tamim Bin Hamad Al Thani

Lula expressou solidariedade após o ataque aéreo realizado por Israel, no dia 9 de setembro, contra uma área residencial em Doha

Foto: Ricardo Stuckert (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta quinta-feira, 18 de setembro, para o Emir do Catar, o Xeique Tamim Bin Hamad Al Thani, para expressar solidariedade em face do ataque aéreo realizado por Israel, em 9 de setembro, contra área residencial da capital Doha.

O presidente expressou preocupação de que a ação comprometa os esforços conduzidos pelo Catar para a libertação dos reféns e defendeu a efetivação do Estado palestino, em paz e segurança ao lado do Estado de Israel, como solução para o conflito.

O Emir catari agradeceu as manifestações do Brasil em repúdio ao ataque e saudou os resultados da Cúpula de Emergência de Países Árabes e Islâmicos convocada em 15 de setembro, que resultou em declaração de apoio ao Catar.

O presidente Lula, por sua vez, agradeceu o Catar por sediar, em Doha, no dia 3 de novembro próximo, a primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no contexto da Segunda Cúpula de Desenvolvimento Social da Organização das Nações Unidas (ONU). Por fim, convidou o Emir a visitar o país e a participar da COP30, em Belém (PA).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
