Decisão do TRE-PA coloca o ex-deputado Wladimir Costa em regime semiaberto

O ex-deputado federal Wladimir Costa vai passar para o regime semiaberto após decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), nesta sexta-feira, 12, que acatou parcialmente os recursos da defesa. O político foi condenado em Primeira Instância a 12 anos e 124 dias de prisão, sob acusação de violência de gênero, extorsão conexa a crime eleitoral além de outras infrações penais.

A defesa conseguiu reduzir as penas pela metade após decisão unânime do colegiado, sendo fizada em 6 anos e 10 meses. Os advogados comemoram o resultado e informaram que vão continuar trabalhando pela absolvição do ex-deputado. “Ele vai poder transitar livremente após decisão unânime do tribunal e vamos continuar perseguindo a liberdade total e a revogação dessa decisão com o provimento do recurso no Tribunal Superior Eleitoral”, afirmou em vídeo nas redes sociais o advogado Sábato Rossetti.

VEJA MAIS

A esposa de Wladimir, Amanda Costa, comemorou a decisão e agradeceu aos advogados pela conquista. “Saímos daqui muito felizes, com a nossa fé em Deus e acreditamos que a justa justiça prevaleceu aqui no tribunal, só tenho que agradecer a Deus e a todo esse corpo técnico.”

O ex-deputado federal do Pará Wladimir Costa foi preso pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Belém, em abril de 2024, acusado da prática de crimes eleitorais, em razão da prática reiterada de violência política contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB).

No mês seguinte, por maioria de votos, a liminar com ordem de Habeas Corpus em favor do ex-deputado Wladimir Costa foi suspensa e Wlad foi levado ao Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel, no Pará. Até o momento, Wlad cumpria prisão domiciliar.