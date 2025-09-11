Moraes brinca durante julgamento de Bolsonaro no STF: 'Me fizeram perder o jogo do Corinthians'

Durante a sessão desta quinta-feira (11/9), que marcou o encerramento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes protagonizou um momento descontraído ao brincar com o colega Flávio Dino.

A Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, além de outros sete réus, por crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público.

Ao comentar sobre o andamento do julgamento e a duração dos votos, Moraes fez referência à sessão da última quarta-feira (10/9), que se estendeu até as 22h40, em especial ao longo voto do ministro Luiz Fux, que durou mais de 13 horas.

"Não farei com Vossa Excelência a maldade que me fizeram ontem de fazer perder quase dois terços do jogo do Corinthians", disse Moraes, arrancando risadas na sala. "Eu cheguei em casa e já estava 2 a 0, para minha felicidade, mas perdi aquele momento de alegria entre os dois gols."

O ministro também mencionou o fato de já ter feito Flávio Dino vestir uma camisa do Corinthians, em outra ocasião. Ele destacou que seria "rápido e célere" para assistir ao confronto entre Botafogo e Vasco, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, que acontece na noite desta quinta-feira.

O comentário de Moraes veio em tom de brincadeira, mas também como alívio após o voto de Fux, que marcou a sessão anterior com uma das falas mais longas da história recente da Corte. Foram mais de 13 horas de leitura de voto, superando diversos registros anteriores, embora não tenha ultrapassado a duração de votos no julgamento do Mensalão, em 2012.

A sessão da Primeira Turma do STF desta semana condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por envolvimento em tentativa de golpe após as eleições de 2022. Com placar de 4 a 1, o julgamento agora entra em fase de definição das consequências penais, civis e eleitorais para os réus.