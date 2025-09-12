Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira (12) o ex-presidente Jair Bolsonaro por todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na trama golpista de 2022. A lista inclui golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado.

No Instagram, Eduardo Bolsonaro afirmou que ele e o pai contam com “o aliado mais poderoso do mundo” e prometeu que “vão virar esse jogo”. A postagem trazia ainda a mensagem “Novidades vem aí”.

Em outro trecho, o deputado comparou a atuação do STF e do ministro Alexandre de Moraes a líderes autoritários da história, como Stalin, Hitler, Mao Tsé-Tung, Che Guevara e Fidel Castro.

“Graças a Deus que a gente tem um aliado mais poderoso do mundo do nosso lado, e a gente vai virar esse jogo. Podem ter certeza disso”, declarou.

Eduardo Bolsonaro atua dos EUA

O deputado está atualmente nos Estados Unidos, onde articula sanções contra o Brasil junto ao governo americano. O aumento de tarifas sobre produtos brasileiros, segundo o governo dos EUA, foi justificado como forma de repúdio à condenação de Jair Bolsonaro.

O influenciador Paulo Figueiredo, aliado do parlamentar, disse em entrevista à rádio CBN que repassa em tempo real aos norte-americanos os principais momentos do julgamento do ex-presidente e de outros réus.

Figueiredo está nos EUA desde fevereiro e atua ao lado de Eduardo Bolsonaro em articulações políticas ligadas ao ex-presidente Donald Trump.