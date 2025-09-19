CPMI do INSS retoma atividades com oitiva de acusado de facilitar propinas

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retoma os trabalhos nesta segunda-feira (22), às 16h, com a oitiva de Rubens Oliveira Costa, apontado pela Polícia Federal como “facilitador” e “intermediário” no esquema de fraudes.

De acordo com as investigações, Rubens seria responsável por saques em espécie e pela remessa de propinas a servidores do INSS. Ele também teria desempenhado papel na lavagem de dinheiro, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos desviados.

VEJA MAIS

Relação com o 'Careca do INSS’

O convocado é sócio do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. O histórico societário de Rubens Costa o coloca como elo entre o lobista e os servidores beneficiados pelo esquema de corrupção.

Além da sociedade com Antunes, Rubens também aparece como sócio em outras empresas: Brasília Consultoria Empresarial S/A, junto de Antônio Antunes; - Curitiba Consultoria em Serviços Médicos, em parceria com Thaisa Jonasson.