'Careca do INSS' diz que não vai comparecer à CPMI, e sessão é cancelada

Em decisão na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça desobrigou o "Careca do INSS" de prestar depoimento à CPMI.

Estadão Conteúdo
fonte

Antunes é apontado pela Polícia Federal como a pessoa responsável por intermediar as fraudes por descontos indevidos em benefícios do INSS. (Foto: Reprodução)

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", apontado como um dos principais operadores das fraudes nos descontos dos benefícios de aposentados e pensionistas, não vai comparecer para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta segunda-feira, 15. O colegiado cancelou a sessão que estava marcada para as 16h.

Em decisão na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça desobrigou o "Careca do INSS" de prestar depoimento à CPMI.

"Perdemos a oportunidade de ouvir hoje um dos principais investigados no escândalo que desviou recursos dos aposentados. É lamentável, mas a comissão seguirá trabalhando para que a verdade venha à tona e os culpados sejam responsabilizados", disse o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Em um primeiro momento, os advogados de Antônio Camilo haviam dito à CPMI que ele compareceria e responderia aos questionamentos. Mas, nesta segunda-feira, a equipe de defesa fez uma nova análise da situação.

Nos bastidores, a defesa diz que Antônio Camilo quer apresentar documentos e se explicar sobre os fatos, mas havia um receio de que os parlamentares não o deixassem falar e aproveitassem a CPMI para fazer ataques a ele. Por isso, a decisão foi não comparecer à comissão e apresentar essas explicações para o Judiciário.

'Careca do INSS' pode se recusar a responder perguntas na CPMI
Empresário é apontado como um dos articuladores de esquema bilionário de fraudes no órgão federal.

Ministro do STF, André Mendonça, decide que 'Careca do INSS' não é obrigado a comparecer à CPMI
Lobista Antonio Carlos Camilo Antunes foi preso na sexta-feira (12), suspeito de envolvimento nas fraudes do Instituto Nacional de Seguridade Social

Neste domingo, 14, Viana havia divulgado um vídeo confirmando a ida do "Careca do INSS" à CPMI. "Apesar da decisão do ministro do STF André Mendonça de tornar facultativa, ou seja, voluntária, a ida dos dois principais envolvidos no escândalo do INSS à CPMI nesta segunda-feira, dia 15, está mantida a oitiva do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca'", afirmou Viana, no vídeo, em referência também ao empresário Maurício Camisotti.

A investigação da Polícia Federal aponta o "Careca do INSS" como um dos principais operadores do esquema fraudulento de descontos associativos em aposentadorias.

Camisotti, por sua vez, é suspeito de ser sócio oculto de uma das associações envolvidas no esquema. Os dois foram presos na sexta-feira, 12, em uma nova fase da Operação Sem Desconto.

Política
.
