Ministro do STF, André Mendonça, decide que 'Careca do INSS' não é obrigado a comparecer à CPMI

Lobista Antonio Carlos Camilo Antunes foi preso na sexta-feira (12), suspeito de envolvimento nas fraudes do Instituto Nacional de Seguridade Social

O Liberal
fonte

Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS', foi preso pela PF, na sexta-feira (12), suspeito de envolvimento nas fraudes do INSS (Reprodução/ Polícia Federal)

Neste sábado (13), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, decidiu que o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como “Careca do INSS“, não é mais obrigado a comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A decisão vale também para o empresário Maurício Camisotti, investigado por suspeita de envolvimento no escândalo dos descontos indevidos.

Os dois estão com oitivas agendadas na CPMI do INSS. O lobista deve depor na próxima segunda-feira (15) e o empresário na quinta-feira (18). Os dois, no entanto, foram presos pela Polícia Federal (PF), na sexta (12), suspeitos da fraude de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS, em abril deste ano.

O site Metrópoles produziu uma série de reportagens que evideciaram o esquema fraudulento. Um total de 38 matérias  foram inclusive listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada em abril passado e que resultou nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

