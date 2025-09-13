Ministro do STF, André Mendonça, decide que 'Careca do INSS' não é obrigado a comparecer à CPMI

Neste sábado (13), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, decidiu que o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como “Careca do INSS“, não é mais obrigado a comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A decisão vale também para o empresário Maurício Camisotti, investigado por suspeita de envolvimento no escândalo dos descontos indevidos.



Os dois estão com oitivas agendadas na CPMI do INSS. O lobista deve depor na próxima segunda-feira (15) e o empresário na quinta-feira (18). Os dois, no entanto, foram presos pela Polícia Federal (PF), na sexta (12), suspeitos da fraude de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS, em abril deste ano.



O site Metrópoles produziu uma série de reportagens que evideciaram o esquema fraudulento. Um total de 38 matérias foram inclusive listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada em abril passado e que resultou nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.