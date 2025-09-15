Capa Jornal Amazônia
‘Careca do INSS’ pode se recusar a responder perguntas na CPMI

Empresário é apontado como um dos articuladores de esquema bilionário de fraudes no órgão federal.

Jéssica Nascimento
fonte

Antônio Carlos Antunes, o "Careca", foi preso na última sexta-feira (12); CPMI mantém previsão do depoimento. (Foto: Agência Senado)

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS", presta depoimento nesta segunda-feira (15/09) à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), no Congresso Nacional, que apura descontos ilegais em aposentadorias.

Convocado na condição de investigado, Antunes não é obrigado a responder a todas as perguntas dos parlamentares, especialmente se considerar que alguma resposta possa incriminá-lo. Foram 14 requerimentos aprovados para sua convocação.

Segundo as investigações, ele é apontado como um dos principais articuladores do esquema que desviou bilhões de reais do INSS. A confirmação de sua presença foi feita pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), e também por sua defesa.

Inicialmente, a defesa havia indicado que ele não compareceria após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter autorizado que sua presença fosse facultativa. No entanto, Antunes decidiu participar da oitiva.

“Estamos em contato com a defesa do suspeito, e ele confirmou que deseja ir à CPMI para apresentar sua versão sobre o escândalo e os fatos que vêm sendo divulgados”, afirmou o senador Viana.

O presidente da CPMI também revelou que está dialogando com outros envolvidos no recebimento dos recursos desviados, que demonstraram interesse em depor à comissão.

 

Palavras-chave

inss

careca do inss

fraude no inss

cpmi
