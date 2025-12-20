Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Alesp aprova PL que condiciona respeito a direitos humanos para participação em licitações

Empresas que quiserem participar dos certames precisarão comprovar respeito aos direitos da criança, do adolescente e do idoso; à identidade de gênero e ao meio ambiente

Estadão Conteúdo
fonte

Votação foi conduzida pelo presidente da Alesp, André do Prado (PL), que quer ser vice na chapa à reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou candidato a governador caso o aliado dispute a Presidência da República em 2026 (Foto: Alesp Arquivo)

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou na madrugada da última quarta-feira, 17, um projeto de lei que determina que as empresas respeitem os direitos humanos como critério de "idoneidade social" para participar de licitações do governo do Estado. O projeto será enviado para a sanção do governador Tarcísio de Freitas.

O texto proposto pelo deputado Emídio de Souza (PT) altera a redação da lei 6.544/1989, que versa sobre as licitações e contratos estaduais. Com as mudanças, as empresas que quiserem participar dos certames com o governo paulista precisarão fornecer documentação que comprove respeito aos direitos da criança, do adolescente e do idoso; à identidade de gênero e ao meio ambiente.

A companhia também precisará provar que conta com normas internas de gestão que garantam igualdade de salários e oportunidades entre homens e mulheres e que previnam, combatam e punam atitudes racistas, homofóbicas e misóginas no ambiente de trabalho.

Na justificativa do projeto, o deputado afirma que a lei de licitação estadual deve expressar os padrões de civilidade reconhecidos e legitimados pela sociedade paulista.

"A adoção do conceito de idoneidade social, como um dos requisitos para a habilitação de uma empresa que pretenda contratar com a administração pública estadual, representa o acolhimento de um princípio ético que não irá apenas nortear o estabelecimento das relações entre o setor público e o setor privado, mas que impulsionará as empresas privadas no caminho do reconhecimento da relevância de sua atuação na difusão dos valores", escreveu o parlamentar.

O texto recebeu pareceres favoráveis dos relatores nas comissões de Finanças, de Constituição e Justiça e Infraestrutura. Ricardo França (Podemos), relator na comissão de Infraestrutura, avaliou que "essa mudança poderá estimular as empresas a agirem de forma mais responsável e comprometida com a sociedade, e ainda, promove a integridade e a transparência nas relações entre empresas e administração pública".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ALESP/EMPRESAS/DIREITOS HUMANOS/LICITAÇÕES PÚBLICAS/CONTRATOS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Justiça determina indenização de R$ 400 mil a Dilma e pagamento mensal por tortura na ditadura

20.12.25 21h02

Lula teve reunião bilateral com presidente do Panamá à margem da cúpula do Mercosul

20.12.25 17h42

AGU processa entidade ligada ao PT e mais 7 por descontos ilegais em aposentadorias do INSS

20.12.25 17h28

MERCADO

Presidente da FIEPA fala sobre debate sobre escala 6×1 e diz que proposta é “inoportuna"

Segundo Alex Carvalho, o país deveria priorizar o combate à informalidade, à pirataria e às atividades ilícitas, em vez de avançar em mudanças que ampliem os custos e encargos sobre empresas que geram empregos com carteira assinada

20.12.25 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Após cassação, Eduardo Bolsonaro diz que perda do mandato é 'medalha de honra'

A Mesa Diretora da Casa cassou o mandato de Eduardo por faltas

19.12.25 11h02

tumulto

Manifestantes invadem Câmara de Belém contra votação de pacote que inclui reajuste de IPTU

Vereadores foram convocados para votar o pacote de projetos na manhã desta quarta-feira (17/12)

17.12.25 10h48

INVESTIGAÇÃO

Flavio Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido

Medida faz parte da Operação Igapó, da Polícia Federal

16.12.25 13h26

ELEIÇÕES 2026

Helder Barbalho tem 50,8% das intenções de voto e lidera disputa para o Senado no Pará

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Éder Mauro em segundo e Celso Sabino em terceiro; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais

17.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda