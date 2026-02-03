Capa Jornal Amazônia
Defesa de Daniel Vorcaro pede adiamento ou flexibilização de depoimento à CPMI do INSS

Estadão Conteúdo

A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, apresentou pedido para adiar ou flexibilizar o depoimento do empresário à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), marcado para a próxima quinta-feira, 5. A informação é da assessoria do senador Carlos Viana (Podemos-MG).

A solicitação, contudo, não produz efeito automático. Pelas regras regimentais, a decisão sobre a data, a forma e a realização da oitiva cabe exclusivamente ao presidente da comissão.

Procurada, a defesa de Vorcaro não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Atualmente, a presidência da CPMI é exercida pelo senador Carlos Viana, responsável por deliberar sobre requerimentos desse tipo no âmbito da comissão parlamentar.

Até o momento, não houve definição sobre o pedido apresentado pela defesa. O senador participa de audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e, após o término do encontro, deverá haver atualização oficial.

Enquanto não houver decisão em sentido contrário, a convocação segue válida e o depoimento permanece mantido nos termos definidos pela Presidência da CPI.

Em requerimento enviado em 29 de janeiro, Viana solicitou que Toffoli determine a obrigatoriedade do comparecimento do empresário, com a preservação de garantias constitucionais, como o direito ao silêncio, acompanhamento por advogado e tratamento digno. Vorcaro cumpre prisão domiciliar e, por isso, o deslocamento até Brasília depende de autorização judicial.

Palavras-chave

INSS/FRAUDES/CPMI/CONVOCAÇÕES/VORCARO/DEFESA/PEDIDO/ADIAMENTO
