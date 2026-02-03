Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Câmara aprova projeto de Lula que cria instituto federal com sede onde pai de Motta é prefeito

O projeto altera uma lei de 2008 que cria os Institutos Federais de Educação para prever o desmembramento do Instituto Federal da Paraíba e estabelecer a instituição

Estadão Conteúdo
fonte

Câmara dos Deputados (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 3, um projeto de lei que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano. A sede será no município de Patos (PB), cujo prefeito é Nabor Wanderley (Republicanos), pai do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A proposta foi o primeiro projeto de lei a ser enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Câmara em 2026. O texto foi incorporado a um projeto que cria cargos de provimento efetivo no âmbito dos Ministérios da Educação e da Gestão.

Em vídeo na sua rede social, nesta terça, Motta fez um agradecimento a Lula. "É a interiorização da educação superior e técnica, capacitando os nossos jovens para o futuro. Quero agradecer ao presidente Lula e ao ministro Camilo Santana por este projeto", disse.

Em 5 de janeiro, seu pai também celebrou o projeto. "Por conta da localização geográfica, da estrutura que já temos no nosso IF, Patos será sede da reitoria", argumentou. "Isso fortalece toda a nossa Paraíba, porque mais oportunidades serão criadas." Nabor é pré-candidato ao Senado e busca o apoio de Lula.

A proposta teve como relator o deputado Átila Lira (PP-PI), e a votação foi simbólica. O projeto altera uma lei de 2008 que cria os Institutos Federais de Educação para prever o desmembramento do Instituto Federal da Paraíba e estabelecer a instituição. A matéria vai ao Senado.

Se o projeto for aprovado, o Poder Executivo ainda deve publicar um ato para regulamentar o Instituto. O Ministério da Educação nomeará o reitor em caráter pro tempore. Em seguida, haverá um prazo de cinco anos para que haja consulta à comunidade escolar para a indicação do reitor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EDUCAÇÃO/CÂMARA/APROVAÇÃO/IF/PB/PATOS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Câmara inicia instalação de comissões e troca presidentes de seis colegiados

03.02.26 19h12

proposta

Câmara aprova projeto de Lula que cria instituto federal com sede onde pai de Motta é prefeito

O projeto altera uma lei de 2008 que cria os Institutos Federais de Educação para prever o desmembramento do Instituto Federal da Paraíba e estabelecer a instituição

03.02.26 18h08

Operação Desvid-19

Dino arquiva investigação sobre senador flagrado com R$ 33 mil na cueca

À época do flagrante, Chico Rodrigues era vice-líder do governo de Jair Bolsonaro (PL) no Senado, e a PF apurava desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de covid-19

03.02.26 17h37

decisão

Dino libera emendas de Ramagem e Eduardo a suplentes e nega novo prazo a Zambelli

Em ambos os casos, Dino afirmou que a 'indevida demora' na formalização da perda dos mandatos fez com que eles apresentassem emendas que agora estavam bloqueadas por decisão judicial.

03.02.26 17h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

EDUCAÇÃO

Concurso da Ufopa para docentes de jornalismo será alvo de denúncia no MPF

Candidatos alegam notas repetidas, fuga de tema e falta de acessibilidade em prova que avançou pela madrugada de terça (27) em Santarém

28.01.26 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda