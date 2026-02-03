Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Câmara inicia instalação de comissões e troca presidentes de seis colegiados

Estadão Conteúdo

A Câmara dos Deputados instalou seis comissões temáticas nesta terça-feira, 3. Por acordo entre os líderes partidários e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a maioria das comissões permaneceu nas mãos dos mesmos partidos.

Entre os colegiados instalados nesta terça, houve apenas uma troca: a Comissão de Minas e Energia passou das mãos do PSD para o PL. Nas outras, houve mudanças apenas dos nomes que ocupam a presidência.

Formalmente, há eleições para as presidências desses colegiados, porém, os deputados entram em consenso para que não haja disputas. Dessa forma, os partidos repartem entre si as comissões, considerando o tamanho de cada bancada.

As comissões temáticas representam muitas vezes uma espécie de porta de entrada para os projetos que tramitam na Câmara chegarem até o plenário. Esses colegiados também podem convocar ministros para prestar esclarecimentos e requerer informações.

Além disso, recebem uma fatia das emendas parlamentares, cuja aplicação, decidida por votação, tem sido questionada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A previsão é de que a Câmara prossiga com a instalação das comissões nesta quarta-feira, 4. Veja a seguir os novos presidentes das seis comissões instaladas nesta terça:

Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação: Átila Lira (PP-PI);

Comissão de Viação e Transportes: Cláudio Cajado (PP-BA);

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado: Coronel Meira (PL-PE);

Comissão de Trabalho: Max Lemos (PDT-RJ);

Comissão de Minas e Energia: Joaquim Passarinho (PL-PA);

Comissão de Relações Exteriores: Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Câmara/instalação/comissões/troca/presidentes
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Advogada grávida diz que procurador 'partiu pra cima' dela em meio a discussão em quilombo

03.02.26 21h08

Câmara aprova projeto que cria cargos em ministérios com impacto orçamentário de R$ 5,3 bi

03.02.26 20h12

STF pode julgar restrições a juízes em redes sociais na primeira sessão plenária do ano

03.02.26 19h52

DECISÃO

Tribunal decreta perda da patente de major do Exército por desvio de R$ 25 milhões

Mais de 200 documentos foram falsificados para dar aparência de legalidade às fraudes

03.02.26 19h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

EDUCAÇÃO

Concurso da Ufopa para docentes de jornalismo será alvo de denúncia no MPF

Candidatos alegam notas repetidas, fuga de tema e falta de acessibilidade em prova que avançou pela madrugada de terça (27) em Santarém

28.01.26 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda