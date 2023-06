Prefeito que casou com adolescente é alvo de operação do MP

Nesta quinta-feira (1º), a casa do prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini, foi alvo de uma operação do Ministério Público do Estado do Paraná. Recentemente, o administrador municipal de 65 anos ficou conhecido nacionalmente após ter casado com uma adolescente de 16 anos com a autorização dos pais dela.

Logo após o matrimônio, foi noticiado que o prefeito nomeou a sogra Marilene Rode, como secretária de Cultura e Turismo da cidade, e a tia da adolescente, Elizângela Rode, como secretária municipal de Planejamento.

A operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do MPPR. O prefeito é investigado por nepotismo após ter nomeado parentes da esposa para a administração municipal.

O caso é investigado desde o último mês de abril. O procedimento corre em segredo de justiça.